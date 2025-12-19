Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Oleiros

El certamen literario “Descubrindo Oleiros” alcanza su XII edición

Redacción
19/12/2025 10:46
Premio Literario Descubrindo Oleiros
Concello de Oleiros
Ya está abierto el plazo de presentación de relatos para la XII edición del Premio Literario Descubrindo Oleiros, un certamen organizado por el Servicio de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Oleiros que se ha consolidado como una cita cultural de referencia en el municipio.

El concurso, que celebra este año su duodécima edición, está dirigido a niños, niñas, jóvenes y personas adultas empadronadas o escolarizadas en el Ayuntamiento de Oleiros. Podrán participar estudiantes de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, alumnado de ESO, jóvenes de 16 y 17 años y personas mayores de 18 años, estableciéndose un total de seis categorías:

  • Categoría 1: alumnado de 3º y 4º de Primaria 
  • Categoría 2: alumnado de 5º y 6º de Primaria 
  • Categoría 3: alumnado de 1º y 2º de ESO 
  • Categoría 4: alumnado de 3º y 4º de ESO 
  • Categoría 5: jóvenes de 16 y 17 años 
  • Categoría 6: personas mayores de 18 años

Los relatos deberán estar ambientados obligatoriamente en el municipio de Oleiros y escritos en lengua gallega. Las obras deberán ser originales, inéditas y no haber sido premiadas ni estar pendientes de fallo en otros certámenes literarios.

El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 19 de enero de 2026. En el caso de las categorías 1 a 5, los trabajos podrán entregarse en los respectivos centros educativos, que los remitirán al Servicio de Normalización Lingüística al finalizar el plazo, o bien en el registro de entrada situado en el edificio A Fábrica, en la calle do Inglés nº 13, Perillo. Las obras correspondientes a la categoría 6 deberán presentarse obligatoriamente en dicho registro.

Las personas interesadas pueden consultar las bases completas del certamen en el Boletín Oficial de la Provincia nº 242, publicado el 18 de diciembre, o a través del siguiente enlace: https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2025/12/18/2025_0000008386.pdf

Desde el Ayuntamiento de Oleiros se anima a toda la ciudadanía a participar en este certamen literario, una oportunidad para descubrir y dar a conocer, a través de la creación literaria, la singularidad del municipio.

