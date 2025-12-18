Oleiros gana la denuncia por comparar a Netanyahu con Hitler

Cartel en Oleiros con la imagen de Netanyahu y Hitler CEDIDA

Tras una denuncia presentada por un "lobby israelí contra el Ayuntamiento de Oleiros por una campaña informativa en los paneles luminosos en el 2024", el Juzgado del Contencioso Administrativo número 4 de A Coruña acaba emitir una sentencia favorable al municipio desestimando el recurso presentado por la Asociación Acción y Comunicación Sobre Oriente Medio. Así lo explica este jueves el Gobierno local, dirigido por Ángel García Seoane.

El cartel que la organización pretendía censurar incluía las imágenes del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el dictador Adolf Hitler, con el lema "Mesmas bestas asasinas".

Con él, Oleiros pretendía denunciar el genocidio cometido por el Gobierno de Israel contra a pueblo palestino.

La sentencia, explican desde el municipio, ampara la actuación del Ayuntamiento de Oleiros basándose en la Constitución Española, por el derecho a la libertad de expresión y a la crítica política, entre otros.

Además, le impone al lobby israelí el pago de todas las costas judiciales.

"A pesar de este tipo de presiones y otras de índole superior como las amenazas veladas al alcalde por parte del embajadora de Israel en su momento, el Ayuntamiento de Oleiros lleva décadas en campaña permanente en defensa de la libertad del pueblo palestino", explican fuentes municipales. "El Gobierno local realizó constantes campañas informativas, acciones reivindicativas, programas de cooperación, nomenclatura de espacios públicos, declaraciones institucionales, manifestaciones públicas, actos oficiales... en defensa de la noble causa palestina. En un momento que pasará a la historia de la humanidad por el posicionamiento adoptado ante lo atroz genocidio perpetrado por el Gobierno terrorista de Israel, Oleiros mostró una vez más su inquebrantable compromiso con la paz y con los derechos humanos", certifican.