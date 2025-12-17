Mi cuenta

Oleiros

David Bisbal disfruta del castillo de Santa Cruz

Noelia Díaz
17/12/2025 12:39
Bisbal, sentado a los pies del castillo de Santa Cruz
El cantante David Bisbal, que ofreció un concierto en el Coliseum coruñés el pasado sábado, día 13, aprovechó su visita para caminar por algunos de los parajes del área metropolitana, como el castillo de Santa Cruz.

En la cuenta de Instagram del artista almeriense pueden verse varias instantáneas de su actuación, además de vídeos paseando por el entorno del monumento oleirense y sentado al borde del mar, con la playa de Santa Cruz al fondo. Además, no dudó en saludar sonriente a los seguidores que, a pesar de sus gafas de sol y su gorro, descubrieron su identidad.

Captura del Instagram de David Bisbal
"Madre mía... La Coruña", escribió junto a una cara con corazones en vez de ojos y un texto donde explica que tiene "adicción a esta gira", la cual pide "que no acabe nunca". "Sueño con los arreglos musicales, sueño con el público, suelo con la elegancia del escenario y con todo lo que se genera cada noche cuando se apagan las luces", dijo.

