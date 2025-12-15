Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

El Bloque lleva al Congreso los derrumbes en los acantilados de Mera

Redacción
15/12/2025 13:48
Néstor Rego
Néstor Rego
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha registrado en el Congreso una iniciativa para exigir al Gobierno central “actuacións inmediatas que permitan avaliar e asegurar os cantís da praia do Xunqueiro, en Mera, após os reiterados desprendementos producidos nos últimos anos e do risco que supoñen para as vivendas situadas na rúa da Gaivota”. 

Los nacionalistas denuncian que los derrumbes en los acantilados “son recorrentes, especialmente durante a época invernal, cando as choivas incrementan de forma significativa o perigo”, y llaman la atención sobre su ubicación, “ao pé dunha vía urbana e moi próximos a varias vivendas unifamiliares, o que supón unha ameaza directa para a seguridade das persoas e dos bens”.

 El diputado Néstor Rego reclama al Ejecutivo que “asuma a súa responsabilidade como titular do dominio público marítimo-terrestre e actúe de maneira inmediata para evitar que se produzan situacións de risco perfectamente previsibles”. Rego recuerda que, a pesar de la transferencia de competencias de gestión del litoral a la Xunta, “as actuacións para reparar os danos derivados da erosión dos cantís e garantir a seguranza das infraestruturas e das vivendas seguen sendo competencia do Estado”.

El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez

Portos de Galicia incluirá el dragado en Lorbé dentro de su contrato de tres millones de euros para estudios ambientales

Más información
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Rob Reiner con su familia

El director Rob Reiner y su esposa habrían sido degollados por un familiar, según TMZ
EFE
Narrativa del rural en positivo en MEGA

Más de 100 profesionales se reúnen en MEGA para impulsar una narrativa del rural en positivo
Redacción
Vivienda pública en Xoán Vicente Viqueira en Sada

Sada contará con nueva vivienda pública en la avenida Xoán Vicente Viqueira
Redacción
Inés Rey

Inés Rey, sobre las denuncias de acoso sexual en el PSOE: "Echo de menos voces de hombres poderosos de mi partido"
EP