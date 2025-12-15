El Bloque lleva al Congreso los derrumbes en los acantilados de Mera

Néstor Rego ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha registrado en el Congreso una iniciativa para exigir al Gobierno central “actuacións inmediatas que permitan avaliar e asegurar os cantís da praia do Xunqueiro, en Mera, após os reiterados desprendementos producidos nos últimos anos e do risco que supoñen para as vivendas situadas na rúa da Gaivota”.

Los nacionalistas denuncian que los derrumbes en los acantilados “son recorrentes, especialmente durante a época invernal, cando as choivas incrementan de forma significativa o perigo”, y llaman la atención sobre su ubicación, “ao pé dunha vía urbana e moi próximos a varias vivendas unifamiliares, o que supón unha ameaza directa para a seguridade das persoas e dos bens”.

El diputado Néstor Rego reclama al Ejecutivo que “asuma a súa responsabilidade como titular do dominio público marítimo-terrestre e actúe de maneira inmediata para evitar que se produzan situacións de risco perfectamente previsibles”. Rego recuerda que, a pesar de la transferencia de competencias de gestión del litoral a la Xunta, “as actuacións para reparar os danos derivados da erosión dos cantís e garantir a seguranza das infraestruturas e das vivendas seguen sendo competencia do Estado”.