Oleiros duda de que la Xunta acepte reformar el bus metropolitano aunque hoy volverá a formularle propuestas
Insistirá en reclamar el incremento de líneas y frecuencias en la reunión que mantendrá con Mobilidade
“Esperanza teño moi pouca porque lles importan pouco os cidadáns. Impórtanlles máis as empresas que firman contratos coa Xunta, non os cidadáns”, se lamentaba ayer el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, al ser preguntado por si alberga alguna expectativa de cambio en la postura que mantiene la Dirección Xeral de Mobilidade respecto al servicio del transporte comarcal o autobús metropolitano.
Un posible cambio que podría tener lugar hoy después de que, por enésima vez, el regidor le plantee a Judit Fontela, responsable del organismo autonómico, el incremento tanto de líneas como de frecuencias de autobuses hacia Oleiros.
“Despois de case medio ano non se cumpriu ningunha das medidas propostas. Reclamaremos a mellora das líneas actuais que, en xeral, incumplen a normativa: incumprimento de horarios, buses saturados e usuarios que quedan tirados nas paradas porque non teñen cabida”, dijo García Seoane, en su habitual intervención radiofónica semanal en Radio Coruña Cadena SER.
Urbanización de Xaz
Cabe recordar que el Ayuntamiento demanda prolongar la línea Entrejardines-O Seixal hasta la iglesia de San Pedro de Nós, en la zona de Vilanova; implementar otras nuevas para atender los núcleos de Franzomel y Abeleiras y la urbanización de Xaz, en Dorneda; constituir una línea circular entre Perillo y los campus universitarios coruñeses; reforzar las líneas principales, cuando menos en horas punta, como son las de Dexo, Serantes, Maianca, Dorneda, Liáns, Perillo, Montrove y Oleiros.
Otra de las demandas que se pondrá sobre la mesa a lo largo del encuentro, previsto para las 10.00 horas, es que se retome la línea del bus urbano 1A que en verano enlazaba la playa de Santa Cristina con el Hospital Abente y Lago.
“No caso de que o Goberno autonómico persista na súa actitude de ignorar o clamor cidadán para que se mellore o transporte na comarca coruñesa, desde Oleiros farase un chamamento a todos os concellos para organizar unha mobilización conxunta na que esixir á Xunta que cumpra coas súas obrigas en materia de transporte”, apostilló.