Oleiros contrata cuatro técnicos para atender durante dos años las Casas da Mocidade

Una de las Casas da Mocidade está en la Escola das Pedras de Montrove Cedida

El Ayuntamiento de Oleiros ha contratado cuatro técnicos para que se hagan cargo de la atención de las dos Casas da Mocidade durante dos años. Desde el pasado jueves, día 4, los centros ubicados en Montrove y Santa Cruz ya se encuentran abiertos para ofrecer diversas alternativas de ocio y recreo para los jóvenes oleirenses durante toda la semana.

El Gobierno local, presidido por Ángel García Seoane, destina 274.000 euros a esta iniciativa con la que se pretende dinamizar la participación de la juventud en actividades culturales y sociales.

Los locales se encuentran en el centro Portaberta, en la calle Daniel Castelao, de Santa Cruz, y en la Escola das Pedras, en la vía que enlaza los núcleos de Montrove y Perillo. Ambos permanecerán abiertos de lunes a jueves, de 17.00 a 20.00 horas; los viernes, de 17.00 a 23.00, los sábados, de 17.00 a 00.00, y los domingos, de 16.00 a 20.00.

También cabe indicar que los menores de doce y trece años que se encuentren cursando Educación Secundaria podrán permanecer en los centros de 17.00 a 20.00 horas.