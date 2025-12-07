Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Oleiros

Oleiros ‘resucita’ el ideal de la Gran Coruña tras siete años de silencio

“O gran reto que temos neste século é a creación da Área Metropolitana”, dice el periódico municipal

Fran Moar
Fran Moar
07/12/2025 06:15
La última reunión de los municipios para constitiur el área fue en 2018
La última reunión de los municipios para constitiur el área fue en 2018
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
Unos se proponen abandonar el hábito del tabaco, otros recuperar las sesiones de gimnasio, los más dejar de abusar de los dulces; sin embargo, los hay con propósitos de año nuevo casi prodigiosos: ‘resucitar’ el ideal de la Gran Coruña tras más de siete años de silencio. El que se lo plantea es el Ayuntamiento de Oleiros y para hacerlo público se vale del último número del periódico municipal ‘Vivir en Oleiros’.

“O gran reto que temos neste século é a creación da Área Metropolitana, unha institución supramunicipal formada polos concellos da comarca para a prestación de servizos públicos conxuntos máis eficientemente; así como coordinar, impulsar e reclamar a creación das infraestruturas xerais necesarias para o progreso social e económico. Non é precisa unha bola de cristal para predecir que os problemas serán cada vez menos locais”, reza el editorial, mientras recuerda que los avances en la constitución del ente “foron moi tímidos”. 

También destaca que “ante a desidia do Concello da Coruña na dirección da Mancomunidade” desde Oleiros y Culleredo se creó el Consorcio As Mariñas pero que solo supone un primer paso que hay que superar con la integración de la urbe y del municipio de Arteixo.

“É a cidade, como cabeza indiscutible desta gran metrópole, quen ten a obriga de comandar o proceso e deixar atrás dunha vez aos alcaldes que nunca miraron máis alá dos Castros. Os localismos rancios, os intereses partidistas e as mentalidades obtusas non son máis que freos para a mellora da calidade de vida das persoas”, añade. 

El Ayuntamiento presidido por Ángel García Seoane considera que la cuestión principal que actualmente tiene que ser resuelta “só desde unha visión metropolitana, con altura de miras e sensibilidade”, es la movilidad

“É insultante escoitar discursos sobre sostibilidade, medio ambiente, uso do coche... é que despois dispoñamos dun transporte público, competencia da Xunta, totalmente desfasado”, apunta mientras apuesta por un Área Metropolitana desde la que “si sería posible crear un servizo de buses acorde as necesidades de desprazamentos e non para beneficiar á empresa concesionaria de turno, como sucede agora”. 

Combatir el cambio climático

Oleiros, asimismo, se propone como objetivo combatir el cambio climático con una renovación integral de las redes generales y depósitos de agua que garantizaría el abastecimiento a los municipios y un tratamiento de residuos más eficiente. “E moitas outras posibilidades de cooperación en distintos campos e ámbitos, sen renunciar tampouco á independencia de cada consistorio”.

“Os cálculos electorais ou as directrices políticas ditadas desde Santiago ou Madrid non poden frear durante máis tempo a constitución da Área Metropolitana da Coruña. Somos a primeira metrópole galega e unha das máis puxantes do Estado. Con altas doses de diálogo é posible o entendemento para crear esa Gran Coruña que continúe na vangarda”, apostilla la publicación local.

Respaldo casi unánime para iniciar la creación del área metropolitana

