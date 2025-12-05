Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Oleiros reclama a la Xunta las obras de renovación de la acometida eléctrica del Colegio Valle Inclán

Redacción
05/12/2025 12:22
Colegio Valle Inclán en Perillo
Colegio Valle Inclán en Perillo
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El Ayuntamiento de Oleiros requirió a la Xunta de Galicia la urgente renovación de la acometida eléctrica del Colegio Valle Inclán. Por seguridad y para que ni el centro de enseñanza ni el pabellón queden sin electricidad es necesario realizar la obra de inmediato.

En caso de que por cuestiones burocráticas la Xunta no pueda realizar la obra ya, el Ayuntamiento estaría dispuesto a ejecutarla, siempre y cuando la Consellería de Educación pague posteriormente.

La actual canalización está fuertemente deteriorada debido a las raíces de varios árboles. Los días de lluvia o de humedad elevada se producen diversas incidencias que ocasionan pérdidas de electricidad, con los consiguientes inconvenientes.

Por seguridad y por necesidades de funcionamiento del centro y del pabellón, esta situación no se puede prolongar durante más tiempo.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Fuente de la plaza de Azcárraga

Trasladan a planta al joven que se cayó desde la fuente de Azcárraga
Abel Peña
Grúa número 6 del puerto de A Coruña

Los 17 edificios de mayor interés patrimonial del puerto de A Coruña, según un estudio
Iván Aguiar
Ingooco

Ingooco reabre en diciembre con el objetivo de consolidarse como una de las mejores cafeterías de A Coruña
Belen Cebey
Operarios en el mercado de Monte Alto

El mercado de Monte Alto ya tiene fecha de reapertura
Redacción