Oleiros reclama a la Xunta las obras de renovación de la acometida eléctrica del Colegio Valle Inclán

Colegio Valle Inclán en Perillo

El Ayuntamiento de Oleiros requirió a la Xunta de Galicia la urgente renovación de la acometida eléctrica del Colegio Valle Inclán. Por seguridad y para que ni el centro de enseñanza ni el pabellón queden sin electricidad es necesario realizar la obra de inmediato.

En caso de que por cuestiones burocráticas la Xunta no pueda realizar la obra ya, el Ayuntamiento estaría dispuesto a ejecutarla, siempre y cuando la Consellería de Educación pague posteriormente.

La actual canalización está fuertemente deteriorada debido a las raíces de varios árboles. Los días de lluvia o de humedad elevada se producen diversas incidencias que ocasionan pérdidas de electricidad, con los consiguientes inconvenientes.

Por seguridad y por necesidades de funcionamiento del centro y del pabellón, esta situación no se puede prolongar durante más tiempo.