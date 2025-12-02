Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Oleiros

Oleiros vuelve a quejarse de la masificación de los autobuses interurbanos a las puertas de una nueva huelga en el sector

CIG, UGT y CC.OO. llaman a un nuevo paro el viernes 5 de diciembre

Esther Durán
02/12/2025 12:38
Autobús interurbano lleno a su paso por Oleiros
Autobús interurbano lleno a su paso por Oleiros
Concello de Oleiros
"Numerosos ciudadanos continúan comunicando al Ayuntamiento los constantes problemas e incidencias que padecen a diario por el pésimo servicio de transporte público existente en la comarca de A Coruña. Son muchas las personas que siguen denunciando que los buses van cargados en horas punta, quedando gente en las paradas sin poder montar, impuntualidades, buses que no pasan,...". 

Así inicia el Concello de Oleiros su nueva denuncia contra la masificación en el transporte público interurbano de la zona, en el que denuncia que frente a esta situación, "la Xunta de Galicia, que tiene las competencias de transporte en todos los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, insiste en afirmar que “el sistema detectó correctamente la prestación del 99,5 % de los servicios previstos”.

Oleiros invita a los municipios de la comarca a consorciar el servicio de transporte público

Oleiros se volverá a reunir el próximo lunes con responsables del Gobierno autonómico, y sobre la mesa estarán reclamaciones que "continúan sin ser atendidas": prolongar la línea Entrexardíns-O Seixal hasta la Iglesia de Nós; nuevas líneas para atender las zonas de Franzomel, Abeleiras y Xaz; crear una línea circular entre Perillo y la Universidad; y reforzar las líneas principales, al menos en horas punta, como es el caso de las que cubren Dexo, Serantes, Maianca, Dorneda, Liáns y Perillo o la de Oleiros, Montrove y Perillo

Oleiros estudia crear dos líneas municipales de transporte público

"En caso de que el Gobierno autonómico persista en su actitud de ignorar el clamor ciudadano para que se mejore el transporte en la comarca coruñesa, desde Oleiros se hará un llamamiento a todos los ayuntamientos para organizar una movilización conjunta en la que exigir a la Xunta de Galicia que cumpla con sus deberes en materia de transporte", avisan desde el municipio que dirige Ángel García Seoane.

La nueva demanda de Oleiros llega a las puertas de una huelga en el sector del transporte interurbano, que ya protagonizó el pasado mes de noviembre una manifestación por "la falta de intención negociadora de la patronal por un convenio colectivo que afecta a casi 2.000 personas".

Estación de autobuses de A Coruña

A Coruña sufrirá durante el mes de diciembre varias huelgas en el transporte público

Entonces ya habían avisado de que en el mes de diciembre se desarrollarían varios paros en el servicio de transporte público por carretera. "O comité de folga quere informar a todas as personas usuarias do transporte público por estada que o venres 5 de decembro non haberá servizo de bus", explican desde los sindicatos, que critican que "nin a Xunta nin as empresas van informar disto".

CIG, UGT y CCOO reclaman mejoras salariales y sociales en el sector del transporte de viajeros en la provincia de A Coruña.

