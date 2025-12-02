Medio Ambiente realizará una auditoría de las actividades y gastos que financia del Ceida

La sede del Ceida se ubica en el castillo de Santa Cruz ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

La Consellería de Medio Ambiente realizará una auditoría tanto de las actividades como de los gastos del Ceida (Centro de extensión universitaria e divulgación ambiental de Galicia) que son financiados por la administración autonómica. Lo anunció pocas horas después de que el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, denunciase que el personal de la entidad, cuya sede se ubica en el castillo de Santa Cruz, no están cobrando sus respectivos salarios porque la Xunta no aporta las ayudas que le corresponden como copatrona de la institución.

“O director do Ceida en funcións, porque xa está xubilado, leva reclamando as aportacións da Xunta para pagarlle ó persoal. Paréceme unha situación moi grave porque suporía ter que cerrar as portas”, dijo ayer el regidor, en su habitual intervención radiofónica de los martes en la emisora local de Radio Coruña Cadena SER.

Por su parte, fuentes de Medio Ambiente señalan que el pasado lunes, día 1, se le remitió una carta al responsable del Ceida para trasladarle que “o pago das subvencións correspondentes ao referido centro de educación ambiental efectúase con carácter anual e, precisamente, por estas mesmas datas”.

Presupuesto de 807.000 euros

Asimismo, el departamento dirigido por Ángeles Vázquez destaca que la entidad medioambiental oleirense dispone de un presupuesto global que asciende a 807.000 euros anuales por lo que las aportaciones de la Xunta de Galicia tan solo representan el 16% de la cuantía indicada.

“E non debería poñer en risco en ningún caso o pago das nóminas do persoal que presta os seus servizos no mesmo”, apostillan, al tiempo que insisten en que se ha adoptado la determinación de realizar una auditoría.