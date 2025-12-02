El espíritu de las navidades ya se adueña de las rotondas de Oleiros

Una de las rotondas que está engalanada es la que rinde homenaje a Oleiros en la avenida de Francisca Herrera JAVIER ALBORÉS

Pues no iba de farol. El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, dijo que se iban a engalanar las 32 rotondas diseminadas a lo largo y ancho de la red viaria municipal y, al menos, en las dos dispuestas en las avenidas de Rosalía de Castro y Francisca Herrera, por las que se accede a la casa consistorial desde Montrove, ya se instaló el espíritu de las navidades. Los encargados de hacerlo llegar, hasta ellas, son operarios del Ayuntamiento que desde hace algo más de una semana se vacían en el empeño.

Esta ‘fiebre’ por la iluminación y ornato festivo contrasta fuertemente en un municipio en el que hasta hace poco más de dos años el único guiño a la Navidad lo realizaban los oleirenses a título personal. García Seoane siempre se había opuesto a este tipo de iniciativas considerándolas un derroche económico.

Sin embargo, algo parece haber cambiado en los tres últimos años en el ‘interior’ del mandatario local. Se comenzó con la instalación de alumbrado en alguna que otra zona pública, esencialmente en entornos urbanos; luego se iluminaron los edificios municipales más emblemáticos y ahora, con fervor de converso, las Pascuas llegan incluso a las glorietas.

"Desmedido"

“A importancia que teñen todas as localidades, a dispersión poboacional e a variada morfoloxía das rúas, prazas, núcleos, urbanizacións e contornas, fai económicamente desmedido iluminar rúas ao completo”, indican fuentes municipales para justificar que la decoración no alcance hasta el último rincón de un territorio de casi 45 kilómetros cuadrados de superficie.

No obstante, el gasto no se limitará a la colocación de alumbrados y decorados navideños. “O Concello vai a levar a cabo unha serie de actividades culturais e sociais coas que festexar o Nadal. Haberá desde pista de xeo ata atraccións, pasando por obradoiros temáticos, concertos, xogos e cabalgata de Reis”, apuntan las mismas fuentes, al tiempo que recuerdan que también “contribuirán a ese ambiente festivo as distintas entidades veciñais que realizan actividades de iluminacións de distintos espazos e elementos públicos”.

Cabe indicar que a lo largo de esta primera semana de diciembre está prevista la instalación de atracciones para los más pequeños de la casa, a precios populares, en la plaza Esther Pita de Santa Cruz.