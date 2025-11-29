Un detenido en Oleiros por estafar 100.000 euros con el timo de la estampita

Imagen de archivo de un timo del tocomocho o de la estampita EP

La Guardia Civil del Puesto Principal de Oleiros ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal especializado en estafas mediante el método conocido como timo de la estampita o tocomocho.

Este método consiste en hacerle creer a la víctima, normalmente personas de avanzada edad, que tienen un boleto de lotería premiado o una gran cantidad de dinero en su poder, dándole la oportunidad a la persona estafada de apropiarse de él por un importe notablemente inferior.

La mencionada investigación se inició en el mes de julio, tras tener conocimiento los componentes de la mencionada unidad de un caso de estas características en la localidad de Oleiros.

Los agentes constataron que el supuesto grupo criminal estaba presuntamente relacionado con otros nueve casos de la misma índole, perpetrados a lo largo de toda Galicia, ascendiendo el importe total, entre dinero en efectivo y joyas, a más de 100.000 euros.

Tras el análisis de la información, la Guardia Civil logró la identificación de los presuntos integrantes del grupo criminal, procediendo a la detención de uno de ellos, vecino de la localidad de Navalmoral de la Mata (Cáceres) como presunto autor de un delito de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal, una banda con base en la comunidad extremeña. La operación continúa abierta para localizar y detener al resto de los presuntos integrantes.