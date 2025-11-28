Mi cuenta

Oleiros

Oleiros donará la recaudación de un día de la pista de hielo a la investigación del cáncer infantil

Una pequeña vecina del municipio está afectada por un glioma difuso en tronco encefálico

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
28/11/2025 12:37
Hace pocas semanas fallecía la pequeña Lara en Vila de Cruces. La niña había sido diagnosticada de un tipo de cáncer devastador que afecta a niños: el glioma difuso en tronco encefálico. Se trata de una enfermedad que no tiene, hasta el momento, cura y que afecta cada año a unos 30 niños en España. 

El concello de Oleiros se ha propuesto poner su grano de arena y ayudar a los pequeños que sufren esta dolencia y a sus familias. Y es que, además, hay una vecina del municipio afectada por la enfermedad.

Según informa el Ayuntamiento que dirige Ángel García Seoane, toda la recaudación de las entradas de este domingo, 30 de noviembre, en la pista de hielo instalada en Perillo se donará a la Fundación Martín Álvarez Muelas, entidad creada por la familia de este pequeño, fallecido también por el mismo glioma difuso en tronco encefálico que afecta a la pequeña vecina de Oleiros. 

"Unha pequena loita contra o mesmo tumor que levou a Lara, e hoxe queremos apoiar a outra familia que está neste difícil camiño aquí en Oleiros", señala el Gobierno local a través de sus redes sociales. 

Por ello, todo lo que se recaude el domingo en la pista de hielo -que abre este viernes en la pista Polideportiva de la II República- se destinará a la Fundación Martín Álvarez Muelas, cuyos objetivos pasan por conocer las principales líneas de investigación y ensayos clínicos del glioma difuso en tronco encefálico, así como trabajar a nivel regional para mejorar y adaptar los protocolos de actuación frente a la dolencia.

Oleiros le hace la competencia a Bebeto con la Navidad

Más información

La entidad trabaja en colaboración con expertos para asegurar que la asistencia sanitaria que se recibe es "siempre la mejor", desarrolla programas de formación, promueve la investigación en el seno del hospital, asesora y guía a familias afectadas por el cáncer en niños y adolescentes e impulsa la donación de tejidos en tumores sólidos pediátricos. 

La pista de hielo de Oleiros estará abierta del 28 de noviembre al 11 de enero en horario de lunes a jueves de 16.45 a 21.30 horas, los viernes de 16.00 a 23.30 horas y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 22.45 horas. Durante las vacaciones escolares el horario será de 11.00 a 23.00 horas todos los días, menos el 24 y 31 de diciembre, que será de 11.00 a 18.15, y el 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, que lo hará de 11.00 a 14.00 y de 16.45 a 23.30 horas. El precio de acceso durante media hora será de 6 euros.

