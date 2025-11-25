Oleiros conquista definitivamente a Richard Gere: "Yo soy de Galicia"

Richard Gere y Alejandra Silva EFE

Richard y Alejandra Gere se han embarcado en un nuevo proyecto solidario, en este caso un documental para luchar contra el sinhogarismo, que presentaron este lunes en los cines Callao de Madrid, acompañados de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el padre Ángel y numerosos actores y cantantes.

"Se te van las esperanzas porque estás solo y tirado en la calle", "esto nadie lo quiere ver, pero la solución no está en mirar a otro lado", cuentan los protagonistas del documental, Mamen, Pepe, Javi y Latyr, que revelan al matrimonio Gere sus testimonios en esta cinta de unos 20 minutos.

'Lo que nadie quiere ver' es un proyecto solidario impulsado por la pareja en colaboración con la entidad social Hogar Sí y dirigido por Oan Hostench, en el que estos protagonistas, tras vivir sin hogar e invisibilizados durante décadas, recuperan la ilusión de reconstruir sus vidas.

El objetivo es pedir el compromiso colectivo para mirar a las personas que sufren el sinhogarismo, y forma parte de una campaña de visibilización de esta causa.

La pareja ha acudido a la alfombra roja de los Cines Callao, donde se han congregado numerosos reporteros, a quienes Richard Gere ha saludado al entrar, y donde la pareja ha posado con la llave simbólica que representa la campaña de Hogar Sí, presentada previamente esta mañana por la entidad social.

Han estado acompañados de los protagonistas del documental, de la ministra Saiz, del padre Ángel, de los representantes de la entidad social, entre ellos su director José Manuel Caballol, así como actores como Elena Anaya, Marta Belmonte y Alejandra Grepi, las cantantes Tamara y Blanca Paloma y la humorista Sara Escudero.

Uno de los grandes momentos de esa alfombra roja se produjo cuando Richard Gere proclamó a los cuatro vientos su amor por Galicia tras una pregunta de un periodista, según ha publicado la revista 'Hola'. Este cuestionó al actor acerca de qué le parecen que ya le consideren un español más. "Eso es maravilloso, yo soy de Galicia", contestó Richard Gere.

El actor se ha convertido en un apasionado de la comunidad, sobre todo desde que pudo pasar más tiempo en el municipio de Oleiros, en el que tiene su origen familiar su mujer, Alejandra Silva.

La adaptación del matrimonio a Oleiros (y en general a su área metropolitana) se hizo patente este 2025, cuando tras trasladarse a Madrid, sus visitas fueron mucho más habituales y Richard Gere comenzó a hacer 'vida de vecino'. Desde actos más institucionales como visitar Inditex hasta más mundanos como comprarse suplementos alimenticios en una herboristería de Monte Alto, el popular actor, protagonista de 'Pretty Woman' u 'Oficial y caballero' se dejó ver tanto por el propio Oleiros como por la ciudad de A Coruña.

Hasta tal punto que, como publicó la revista Semana, Richard Gere y Alejandra Silva se hicieron con la propiedad de una de las viviendas más curiosas de Oleiros, la conocida como Casa Cervigón.