La glorieta del Che, en Oleiros, se cuela en un ránking nacional de "mamotretos"

La glorieta dedicada a Ernesto 'Che' Guevara PATRICIA G. FRAGA

Erik Harley, experto en estudios urbanos e influencer graduado en Bellas Artes -con medio millón de seguidores en Instagram y la mitad en TikTok con la cuenta @preferiria.periferia- ha lanzado el libro 'Pormishuevismo. Rotondas & mamotretos' (Anaya Touring, 2025), donde ha analizado unas 200 glorietas españolas y en el que incluye una ubicada en el área de A Coruña.

Concretamente, en su particular 'ránking' menciona la rotonda dedicada a Ernesto 'Che' Guevara en Bastiagueiro (Oleiros), que se ha convertido en un símbolo del municipio y que también ha sido objeto, a lo largo de su historia, de diferentes episodios de vandalismo.

Según Harley, España tiene infinidad de ejemplos de monumentos disparatados ubicados en rotondas, entre ellos un jamón de siete metros en Monesterio (Badajoz), una pirámide egipcia en Atarfe (Granada) o la mismísima Antártida en Azuqueca de Henares (Guadalajara), y se muestra sorprendido por la capacidad de distracción que pueden ejercer en los conductores.