Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

La glorieta del Che, en Oleiros, se cuela en un ránking nacional de "mamotretos"

Noelia Díaz
Noelia Díaz
25/11/2025 08:30
La glorieta dedicada a Ernesto 'Che' Guevara
PATRICIA G. FRAGA

Erik Harley, experto en estudios urbanos e influencer graduado en Bellas Artes -con medio millón de seguidores en Instagram y la mitad en TikTok con la cuenta @preferiria.periferia- ha lanzado el libro 'Pormishuevismo. Rotondas & mamotretos' (Anaya Touring, 2025), donde ha analizado unas 200 glorietas españolas y en el que incluye una ubicada en el área de A Coruña.

Concretamente, en su particular 'ránking' menciona la rotonda dedicada a Ernesto 'Che' Guevara en Bastiagueiro (Oleiros), que se ha convertido en un símbolo del municipio y que también ha sido objeto, a lo largo de su historia, de diferentes episodios de vandalismo

Según Harley, España tiene infinidad de ejemplos de monumentos disparatados ubicados en rotondas, entre ellos un jamón de siete metros en Monesterio (Badajoz), una pirámide egipcia en Atarfe (Granada) o la mismísima Antártida en Azuqueca de Henares (Guadalajara), y se muestra sorprendido por la capacidad de distracción que pueden ejercer en los conductores.

La avenida de Che Guevara registra el mayor índice de accidentes de Oleiros

Más información

Te puede interesar

Los jugadores del Dépor, el pasado domingo, con una pancarta

Un gran lazo azul unirá a todos contra las agresiones machistas en la explanada de Riazor este mediodía
Abel Peña
Estudiantes del CEIP Graxal de Cambre, en la elaboración del mural con pinturas fotocatalíticas anticontaminante

Los “pequeños mecenas” que pintan la semilla del arraigo sobre la pared de sus colegios
Dani Sánchez
Los integrantes de León Benavente, en una imagen promocional

León Benavente | "Para emocionar, no puedes pensar en agradar al público”
Óscar Ulla
La gripe ataca con fuerza este año

Por qué Australia predice nuestra gripe: la pista que sigue A Coruña
Lucía Crujeiras