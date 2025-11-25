Desarticulan una banda criminal que robó 225.000 euros en joyas en Oleiros

Parte del dinero incautado Guardia Civill

La Guardia Civil, a través del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de A Coruña, y agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal itinerante dedicado a robos de gran especialización utilizando butrones, desconexión de alarmas y lanza térmica para forzar cajas fuertes.

Fajos de billetes y boletos de lotería premiados incautados por la Guardia Civil Guardia Civil

La investigación se inició tras un robo con fuerza cometido el 8 de junio de 2025 en un taller de joyería de Oleiros, donde los autores accedieron al establecimiento a través de un butrón en el tejado, anulando previamente el sistema de alarma. Una vez en el interior, forzaron las cajas fuertes mediante lanza térmica, logrando sustraer piezas de orfebrería valoradas en 225.000 euros.

Otros robos vinculados en Madrid y Málaga

La Guardia Civil y la Policía Nacional lograron conectar este asalto con otros dos hechos de características similares:

Alcobendas (Madrid) , julio: robo en una relojería de un centro comercial. Los autores forzaron la cerradura de acceso, aunque no consiguieron llevarse ningún objeto.

, julio: robo en una relojería de un centro comercial. Los autores forzaron la cerradura de acceso, aunque no consiguieron llevarse ningún objeto. Málaga, agosto: intento de robo en una inmobiliaria, donde realizaron un butrón desde el local contiguo y trataron de inutilizar la alarma. No llegaron a consumarlo.

La operación conjunta culminó con la detención de cinco varones, cuatro en Madrid y uno en A Coruña, como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a un grupo criminal y robo con fuerza y el registro de varios domicilios en la localidad de Oleiros, interviniendo más de 30.000 euros e incautando varios vehículos relacionados directamente con la actividad delictiva de los investigados.