Oleiros

Abre el próximo lunes la preinscripción de Ocioleiros

En esta nueva edición se ofertan 19 actividades para mayores de 18 años

Redacción
25/11/2025 17:26
Cartel Ocioleiros
Cartel Ocioleiros
Cedida
El próximo lunes día 1 de diciembre abre el plazo de preinscripción para participar en una nueva edición de Ocioleiros. Se ofertan un total de 19 actividades diferentes para personas mayores de 18 años.

Ocioleiros está dirigido exclusivamente a los vecinos y vecinas empadronados en Oleiros. La finalidad de este programa es fundamentalmente lúdica, dirigido a la diversión y al entretenimiento.

Las personas interesadas en participar podrán preinscribirse a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento. En caso de que la alguna persona no le sea posible realizarla así, podrá hacerlo en la conserjería de la Fábrica en horario de mañana (de 8:30 a 14:30 horas). El plazo abre el próximo lunes y finalizará el 9 de diciembre. Los listados con todas las personas preinscritas se colgarán el 11 de diciembre para la enmienda de errores. 

En las actividades en las que haya más demanda que plazas ofertadas, se adjudicarán por sorteo, que se realizará el 18 de diciembre a las 12.00 horas en la Fábrica. Los listados de personas admitidas y los listados de espera estarán expuestas al día siguiente.

