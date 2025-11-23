Un incendio en la residencia de mayores de la Xunta en Oleiros es sofocado con rapidez gracias a la intervención de los bomberos

Bomberos de Oleiros ARCHIVO

En la tarde del domingo, los bomberos de Oleiros fueron movilizados tras recibir el aviso de un responsable de una residencia de mayores de la existencia de un incendio en el tren de lavado de la cocina del centro. La alerta fue transmitida inicialmente por una trabajadora, que detectó el fuego y dio aviso de inmediato.

Mientras las unidades de intervención se desplazaban al lugar, el CIAE 112 activó los medios necesarios dada la naturaleza especialmente sensible del establecimiento.

A la llegada de los bomberos, la cocina se encontraba totalmente inundada de humo, aunque el incendio ya había sido extinguido de manera eficaz por los trabajadores de la residencia. El equipo de intervención procedió a comprobar el estado de la instalación mediante cámara térmica, asegurar los sistemas eléctricos implicados y realizar labores de ventilación tanto en la cocina como en el comedor anexo, también afectado por la acumulación de humo.

Desde el servicio de emergencias se destaca la rápida y buena actuación del personal de la residencia, que permitió evitar daños mayores antes de la llegada de los bomberos.