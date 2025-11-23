Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Un incendio en la residencia de mayores de la Xunta en Oleiros es sofocado con rapidez gracias a la intervención de los bomberos

Redacción
23/11/2025 21:21
Bomberos de Oleiros
Bomberos de Oleiros
ARCHIVO

En la tarde del domingo, los bomberos de Oleiros fueron movilizados tras recibir el aviso de un responsable de una residencia de mayores de la existencia de un incendio en el tren de lavado de la cocina del centro. La alerta fue transmitida inicialmente por una trabajadora, que detectó el fuego y dio aviso de inmediato. 

Mientras las unidades de intervención se desplazaban al lugar, el CIAE 112 activó los medios necesarios dada la naturaleza especialmente sensible del establecimiento. 

A la llegada de los bomberos, la cocina se encontraba totalmente inundada de humo, aunque el incendio ya había sido extinguido de manera eficaz por los trabajadores de la residencia. El equipo de intervención procedió a comprobar el estado de la instalación mediante cámara térmica, asegurar los sistemas eléctricos implicados y realizar labores de ventilación tanto en la cocina como en el comedor anexo, también afectado por la acumulación de humo. 

Desde el servicio de emergencias se destaca la rápida y buena actuación del personal de la residencia, que permitió evitar daños mayores antes de la llegada de los bomberos.

Te puede interesar

Lolo, barista del Tortoni, prepara uno de los cafés para llevar

El café más barato de A Coruña cuesta menos de un euro y está en pleno centro
Guillermo Parga
Mateo Suárez

Mateo Suárez: "He pasado de escuchar y disfrutar a Mika a tocar para él. Ha sido un orgullo"
Omar Bello
Ratón en la calle

Vecinos de Arteixo alertan de la presencia de roedores en la vía pública y piden más limpieza
Belen Cebey
El ideal gallego

La Xunta iniciará el próximo fin de semana la vacunación extraordinaria contra la gripe para personas de 60 a 69 años
EP