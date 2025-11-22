Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Lleno total en Lorbé para celebrar la X Festa da Centola

Noelia Díaz
Noelia Díaz
22/11/2025 18:41
Lorbé celebra su X Fiesta de la Centolla
Lorbé celebra su X Fiesta de la Centolla
Quintana

La décima edición de la Festa da Centola llenó hasta la bandera Lorbé, donde cientos de personas desafiaron al frío y la lluvia para degustar este crustáceo en uno de los mejores meses para ello. También se puso a la venta más de una tonelada de mejillón, producto estrella local. 

La Cofradía de Pescadores, encabezada por Miguel Orro, despachó 1.200 ejemplares de centolla de kilo “de la mejor calidad”, a 18 euros cada uno –los mejillones se vendieron en bandejas de dos kilos por doce euros–. Nadie quiso quedarse sin probarla y entre los comensales estaban el alcalde, Ángel García Seoane, y el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Cándido Rial

El titular de la Xunta destacó el “enclave privilexiado” donde tiene lugar esta fiesta gastronómica. “Un lugar recoñecido pola súa tradición pesqueira e pola excelente calidade do produto que se exalta”, indicó. 

Cerca de 40 personas trabajan anualmente en este evento “para que todo salga perfecto”, explican desde la Cofradía, y el público pueda disfrutar de una de las citas ineludibles de Lorbé.

Galería

X Fiesta de la Centolla en Lorbé

Lorbé celebra su X Fiesta de la CentollaVer más imágenes

Te puede interesar

Unirisco, galardonada en los Premios IPFest 2025

Unirisco, galardonada con el Premio Nacional de Transferencia IPFest 2025
Redacción
Trump y Zelenski, durante su encuentro

Zelenski espera apoyo interno y europeo para afrontar la presión de Trump
Agencias
Obras en Abegondo para realizar las nuevas sendas peatonales

La Xunta habilitará dos nuevas sendas peatonales en Abegondo
Redacción
Xosé Manuel Soutullo, director xeral da Editorial Galaxia; Natalia Barreiro, directora do Complexo Industrial de Repsol A Coruña; Carmen V. Valiña gañadora do Premio e Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística,

Carmen V. Valiña recibe o Premio Narrativa Breve Repsol pola súa obra 'Illa de sangue'
Redacción