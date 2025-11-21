Lorbé pone a la venta este sábado más de 1.200 centollas

Una edición anterior del evento ARCHIVO EL IDEAL

La Cofradía de Pescadores de Lorbé, en Oleiros, celebra este sábado, día 22, la X edición de la Festa da Centola en el puerto local, una de las citas más esperadas del otoño y en la que se pondrán a la venta más de 1.200 ejemplares de este crustáceo y alrededor de 1.200 kilos de mejillón.

El evento, que se desarrollará en una carpa instalada para la ocasión, comenzará a las 13.00 horas. Los productos podrán degustarse tanto en la carpa del puerto como en los restaurantes locales, además de estar disponible la opción de llevarse el género a casa.

Cartel de la X Festa da Centola de Lorbé CEDIDO

Miguel Orro, presidente de la Cofradía, señala que en cada edición trabajan más de treinta voluntarios y apunta los precios: la centolla de un kilo se despachará a 18 euros y dos kilos de mejillón costarán 12 euros.