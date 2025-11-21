Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Oleiros

Lorbé pone a la venta este sábado más de 1.200 centollas

Noelia Díaz
Noelia Díaz
21/11/2025 18:13
Cada Noviembre se celebra en el Puerto de Lorbé la Fiesta de la Centolla (4)
Una edición anterior del evento
ARCHIVO EL IDEAL

La Cofradía de Pescadores de Lorbé, en Oleiros, celebra este sábado, día 22, la X edición de la Festa da Centola en el puerto local, una de las citas más esperadas del otoño y en la que se pondrán a la venta más de 1.200 ejemplares de este crustáceo y alrededor de 1.200 kilos de mejillón

El evento, que se desarrollará en una carpa instalada para la ocasión, comenzará a las 13.00 horas. Los productos podrán degustarse tanto en la carpa del puerto como en los restaurantes locales, además de estar disponible la opción de llevarse el género a casa. 

Cartel de la X Festa da Centola de Lorbé
Cartel de la X Festa da Centola de Lorbé
CEDIDO

Miguel Orro, presidente de la Cofradía, señala que en cada edición trabajan más de treinta voluntarios y apunta los precios: la centolla de un kilo se despachará a 18 euros y dos kilos de mejillón costarán 12 euros.

