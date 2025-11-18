Mi cuenta

Oleiros

Rescatan a dos piragüistas que cayeron al mar en Santa Cristina

Fran Moar
18/11/2025 20:30
Una unidad sanitaria atendió a los dos jóvenes en Santa Cristina
Un particular, a bordo de su embarcación, rescató a dos piragüistas que se habían caído al mar mientras practicaban en las inmediaciones de la playa de Santa Cristina, en el municipio de Oleiros.

Según fuentes del 112 Galicia, el incidente tuvo lugar alrededor de las seis de la tarde cuando por motivos que se están investigando ambos deportistas sufrieron el percance. El operativo de rescate se puso en marcha después de que dos testigos alertasen de que se oían voces de auxilio en el mar.

De ese modo, se inició la organización de un operativo en el que intervinieron Salvamento Marítimo, bomberos del SEM de Oleiros, Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y efectivos de Policía Local.

Sobre las 18.30 horas, los agentes policiales oleirenses avisaron, a través del 112, que los dos jóvenes fueron recogidos por un particular, mientras que en tierra una dotación sanitaria los esperaba para someterlos a una valoración ya que presentaban síntomas de hipotermia.

