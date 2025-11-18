La Fundación Amancio Ortega financiará con 12,5 millones la ampliación del Centro Ricardo Baró de Aspronaga

La firma se celebró esta mañana en A Coruña Roberto Berdini

Esta mañana, en la sede de la Fundación Amancio Ortega en A Coruña, ha tenido lugar la firma del convenio de colaboración para la ampliación del centro residencial Ricardo Baró de Aspronaga.

En la firma han estado presentes Nicanor Álvarez Álvarez, presidente de Aspronaga, y Flora Pérez Marcote, presidenta de la Fundación Amancio Ortega.

El centro Ricardo Baró, ubicado en Oleiros, nace en 1989 con el fin de atender de forma integral las necesidades de personas con discapacidad intelectual y otros trastornos asociados, gravemente afectadas.

Las instalaciones ofrecen a las personas con discapacidad intelectual, además de régimen residencial, servicios sanitarios y de atención básica (medicina, enfermería, fisioterapia y cuidados personales), servicios de terapia, rehabilitación e inclusión social.

Con más de 70 residentes, esta ampliación permitirá atender a dos tipos de residentes de manera diferenciada: menores de edad a cargo del centro y personas adultas con grandes necesidades de apoyo. La nueva construcción, que estará distribuida en dos módulos residenciales, alojará a un total de 26 residentes (10 menores y 16 adultos).

La superficie total construida, que comprende las habitaciones (dobles e individuales), y dependencias residenciales, los espacios comunes y las zonas exteriores ajardinadas, asciende a 7.000 metros cuadrados.

La ampliación responde al modelo de atención centrada en la persona (ACP).

Con el fin de preservar una atención integral individualizada y una rehabilitación tanto física como cognitiva, las nuevas instalaciones facilitarán la realización de actividades de convivencia en grupos pequeños más homogéneos, mejorando así la calidad de vida y el bienestar de las personas con discapacidad intelectual.

Propuesta para el patio interior de las instalaciones Cedida

La Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia Nace en 1962 en A Coruña, de la iniciativa de un grupo de padres y madres, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

La entidad desarrolla su actividad acompañando a lo largo de toda su vida a más de 350 personas con discapacidad intelectual, ofreciendo servicios de educación especial, atención diurna, servicios residenciales, atención especializada a personas gravemente afectadas, servicios de apoyo a familias y otras actividades de inserción laboral, ocio y tiempo libre.

La Fundación Amancio Ortega desarrolla su actividad filantrópica en los sectores de la Educación y el Bienestar Social. En la actualidad, tiene activos otros proyectos dedicados a mejorar la atención integral de las poblaciones más vulnerables, en colaboración con entidades referentes en el sector.

Entre ellos, destacan el convenio de colaboración con la Fundación Nipace para la construcción del Centro de Rehabilitación Neurológica para menores con parálisis cerebral; el convenio con la Fundación Porqueviven para la creación del Centro Integral de Cuidados Paliativos Pediátricos, o el convenio con el Hospital Sant Joan de Déu para la creación del centro Unicas de atención integral a menores con enfermedades minoritarias (ww.faortega.org).