El colegio Valle Inclán contará con un bosque biopedagógico y un aula sin muros en una parcela cedida por el Concello

Colegio Valle Inclán en Perillo Cedida

El Colegio Valle Inclán, en Perillo, dispondrá próximamente de un bosque biopedagógico de más de mil metros cuadrados situado en una finca anexa al centro, tras el acuerdo alcanzado entre el Concello de Oleiros, la ANPA y el profesorado en una reciente reunión para organizar la cesión del terreno.

La parcela se convertirá en un espacio educativo natural que incluirá un aula sin muros, un invernadero, una huerta de temporada y una zona arbórea formada por especies autóctonas y frutales. El proyecto ha sido seleccionado para participar en el programa “Aprender del Bosque”, promovido por el Centro de Arte de la Fundación María José Jove. La iniciativa fue impulsada por la profesora Fina Mosquera, con la implicación de numerosas alumnas y alumnos que aportaron ideas sobre los futuros usos del espacio.

El anuncio llega en un momento en el que el propio colegio —como muchos otros centros educativos— se encuentra inmerso en protestas dirigidas a la Xunta por la falta de dotación de personal docente suficiente para garantizar recursos pedagógicos adecuados. En este contexto, el Concello de Oleiros vuelve a mostrar su apoyo a la comunidad educativa y su compromiso con el desarrollo y el bienestar del alumnado.