Instalan con éxito la estructura metálica que sostendrá la cúpula del multiusos de Bastiagueiro
El hombre propone y la realidad dispone. Eso exactamente es lo que sucedió ayer durante la operación de izado e instalación de la estructura metálica, de 60 toneladas de peso, que sostendrá la cúpula del edificio multiusos de Bastiagueiro. Y es que lo que estaba previsto llevar a cabo en una sola fase hubo que hacerlo en dos. La tarea fue un éxito pero lo que se contaba estuviese finalizado alrededor de las doce del mediodía (se comenzó a las 11.00 horas) se retrasó hasta bien entradas las cuatro de la tarde. El motivo: la estructura de 1.450 metros cuadrados, 135 de perímetro y 42 de diámetro tenía que ser izada a nivel, lo cual no se consiguió hasta las 15.30 horas, cuando se retomaron los trabajos que habían sido pausados a las 13.00.
La operación, protagonizada por una grúa especial con una capacidad de carga de 750 toneladas, fue seguida con expectación. Tanta, que los vecinos optaron por miradores de lo más variopinto para disponer de la mejor perspectiva de esta impactante tarea que algunos como el propio alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, califican de histórica. No sólo para el municipio, sino para el área metropolitana.
“Non se ven obras como esta todos os días. Pero aquí a temos a pesares de que intentaron boicotearnos desde fai máis de vinte anos. Se non fose por eses boicots xa estaría feita e con moito menos custo”, dijo el regidor, que ha decidido bautizar como ‘colmena’ el futuro inmueble, que no estará rematado hasta finales del próximo año.
Aforo para 4.000 personas
‘A Colmea’ servirá para la realización de todo tipo de eventos culturales, deportivos, congresos, ferias, festivales o exposiciones. Dispondrá de un aforo máximo para cuatro mil personas pero con gradas y butacas móviles para ajustarse a las necesidades de cada espectáculo.
La construcción, ubicada entre la pista de patinaje de velocidad y el skatepark, tendrá al final un coste superior a los once millones de euros. Diseñado por el arquitecto Fernando Martínez es un enorme cilindro con cierto aire a zigurat.