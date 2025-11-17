Comunidad educativa y vecindario se concentran el jueves delante de los colegios de Oleiros

Concentración en el CEIP Valle Inclán de Perillo Cedida

La apuesta por una enseñanza pública de calidad es una de las legendarias banderas del Ayuntamiento de Oleiros desde hace años. Por eso el Ayuntamiento apoya las concentraciones convocadas por todas las ANPA del municipio por el Día Mundial de la Infancia, 20 de noviembre, que tendrán lugar delante de todos los colegios del municipio a la misma hora: las 8:40 de la mañana.

Serán concentraciones con ropas negras para simbolizar el grave desamparo que están sufriendo las escuelas y que pone en peligro la calidad de la enseñanza pública debido a la falta de profesores de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, maestros tutores y de refuerzo en las aulas o la eliminación de proyectos de gran interés educativo, cultural y comunitario.

Durante este curso, los recortes más graves se registran en los colegios Valle Inclán y Juana de Vega, pero podrían haber sido cualquier otro. Familias, profesorado, vecindario y Ayuntamiento se unen para participar activamente en estas concentraciones a favor de una escuela pública de alta calidad.

En la convocatoria tomaron la iniciativa las ANPAS del Valle Inclán, Juana de Vega, Luis Seoane, Rabadeira y Parga Pondal.