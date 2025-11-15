Oleiros recicla para reducir el coste de mantenimiento de las zonas verdes del municipio
Si algo destaca de sí mismo el Gobierno local de Oleiros es una apuesta por la protección del medio ambiente, en general, y el uso del reciclaje, en particular. Y ahora se decide a utilizarlo nuevamente para reducir los costes que supone el mantenimiento de las zonas verdes públicas. Un camión integrado por grúa y triturador está siendo empleado, especializado en el tratamiento de grandes masas de madera, para triturar los restos acumulados a lo largo del presente 2025, provenientes de las podas y cortes de arbolado de jardines y vías de gestión municipal.
“Desta maneira, sen necesidade de máis medios mecánicos, aprovéitase para a creación de elementos naturais para a reutilización nos espazos verdes”, indican desde el Ayuntamiento, al tiempo que aseguran que la actuación permite ahorrar costes dado que se eliminan gastos en transporte y adquisición de cortezas trituradas.
“Ademáis, libérase espazo da nave de Servizos Municipais, onde se pasa a dispoñer dun punto de acumulación de material, que coincide con punto de partida dos equipos de xardinería e transporte”, añaden.
Las mismas fuentes apuntan que la acción supone “unha aposta pola economía circular e a ecoxestión destes elementos, que pasan de ser considerados residuos a converterse en elementos básicos dun axeitado tratamento vexetal dos espazos verdes, nos que se consegue maior riqueza biolóxica e un comportamento máis axeitado co ecosistema de cada un dos espazos. Con pasos como este, o Concello reforza a súa aposta polos métodos de xestión máis naturais e razoables.