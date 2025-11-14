Mi cuenta

Oleiros

Renovación del DNI y del pasaporte del 9 a 11 de diciembre en Santa Cruz

Redacción
14/11/2025 19:18
Oficina del DNI
EC

Una unidad móvil de expedición del DNI se desplazará a la Plaza Esther Pita en Santa Cruz los días 9, 10 y 11 de noviembre para realizar los trámites de renovación del documento nacional de identidad y de pasaportes.

Las personas interesadas podrán pedir cita desde el día 17 de noviembre a las 8:00 horas llamando al teléfono 981 61 00 01 de la Policía Local. 

Los documentos necesarios para la renovación del DNI son 1 foto a color reciente y el DNI antiguo (en el caso de darse una renovación por caducidad). Si hay cambios en los datos de filiación deberá entregarse también un certificado del Registro Civil; y si la renovación es por cambio de domicilio, deberá adjuntarse un certificado de padrón. 

En el caso de renovación de DNI por pérdida o robo, si este se encuentra en período de renovación (en los últimos 180 días de validez), los documentos serán los mismos que una renovación por caducidad. Si no fuera así se expedirá un duplicado y no se tendrá que entregar foto. 

La renovación por cambio de domicilio o datos de filiación o si es familia numerosa es gratuita, en los demás casos el coste de la expedición del documento será de 12,00 euros, que se abonarán en efectivo

A partir de ahora, también se podrán renovar los pasaportes en Oleiros. Para esto la documentación que se debe presentar será el DNI en vigor y una foto en color. Los menores deben estar acompañados por los dos padres, madres o tutores legales y el precio de la expedición del documento es de 30 euros; que deberán abonarse en efectivo.

