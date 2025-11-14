Oleiros renueva el contenido de los paneles interpretativos del aula del Mar

Paneles informativos en el Aula del Mar Cedida

El centro de interpretación del aula del Mar, situada en el que había sido la antigua casa del farero de Mera, renovó el contenido de sus paneles interpretativos e incorporó otros nuevos, avanzando en la valorización del patrimonio natural y cultural del norte del municipio, y especialmente del espacio natural protegido del Monumento Natural de la costa de Dexo y Serantes. La información está, desde este momento, disponible en tres idiomas -gallego, castellano e inglés-, reforzando su vocación turística y educativa.

La nueva muestra expositiva, que ya se puede visitar, da continuidad a otras actuaciones vinculadas a este espacio e impulsadas en los últimos años por el Ayuntamiento de Oleiros, como fueron la reciente construcción de un aparcamiento en Canabal, la señalización y elaboración de planos de los senderos del Monumento Natural, la colaboración en proyectos de investigación con la Universidade da Coruña o la organización de rutas guiadas gratuitas, entre otras.

El aula del Mar, que ya formaba parte de la Red REMA (Red de Espacios Museísticos Atlánticos) y cuenta con el reconocimiento como Centro Azul de ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor), pasa también a integrarse en la Red de Centros de Interpretación del territorio Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas, un conjunto de espacios destinados a la divulgación y conservación del patrimonio de esta Reserva de Biosfera reconocida por la UNESCO desde el año 2013.

El proyecto de renovación del centro museístico del aula del Mar fue financiado por la Unión Europea, con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next GenerationEU, a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Mariñas Coruñesas.

El aula del Mar recibió entre los meses de enero y octubre de 2025 9.400 visitantes.