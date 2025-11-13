Mi cuenta

Oleiros

Oleiros organiza talleres de concienciación contra la violencia machista en colegios e institutos

Estas iniciativas forman parte de un trabajo continuado a lo largo del curso escolar con la comunidad educativa

Redacción
13/11/2025 16:57
Punto violeta en los colegios de Oleiros
Punto violeta en los colegios de Oleiros
Cedida

Con motivo del 25 de noviembre , Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ayuntamiento está organizando distintas actividades en los centros de enseñanza pública. Estas iniciativas forman parte de un trabajo continuado a lo largo del curso escolar con la comunidad educativa, con el fin de promover una educación en igualdad y avanzar en la prevención de las violencias machistas desde edades tempranas.

Este jueves comenzaron los talleres Punto Violeta en el colegio Luis Seoane, que se llevarán a todos los demás colegios. Además de la instalación de un Punto Violeta en el recreo —un espacio atendido por profesionales especializadas donde alumnado y profesorado pueden informarse, participar en juegos de sensibilización y ampliar conocimientos sobre los diferentes tipos de violencias machistas, el consentimiento y los recursos disponibles— se organizan talleres en aula, dirigidos este año al alumnado de 3º de primaria, en los que se trata la prevención de las violencias desde edades tempranas. En estos talleres se trabajan el respeto, los cuidados, los límites personales, el consentimiento y la detección temprana de las violencias mediante dinámicas participativas como el semáforo corporal, la caja de los toques o diversas actividades de buen trato, con el objetivo de que las niñas y niños aprendan a identificar situaciones que no les hacen sentir bien, decir “no”, pedir ayuda y reconocer personas adultas de referencia a las que acudir.

Por su parte, el programa “Repensando las masculinidades”, dirigido al alumnado de 4º de la ESO, continúa su desarrollo en los IES municipales tras iniciarse en el mes de octubre. La actividad, estructurada en tres sesiones por grupo, busca analizar críticamente los mandatos tradicionales asociados a la masculinidad, fomentar valores de cuidado, corresponsabilidad y empatía, y prevenir discursos y conductas machistas presentes tanto en el ámbito escolar como en las redes sociales y entornos digitales. Se trata de un espacio seguro de reflexión en el que el alumnado puede compartir experiencias, analizar referentes culturales, identificar señales de alerta y construir modelos de relación más igualitarios, libres y respetuosos.

Con el impulso de estos talleres, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la construcción de un municipio libre de violencias machistas y con la promoción de espacios educativos que garanticen el respeto, la igualdad y la libertad para la infancia y la juventud.

