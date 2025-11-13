Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Oleiros colocará la cúpula del multiusos de Bastiagueiro en una espectacular operación con una grúa especial

Redacción
13/11/2025 15:20
Interior de la obra del multiusos de Bastiagueiro
Interior de la obra del multiusos de Bastiagueiro
Cedida

El próximo lunes, 17 de noviembre, Oleiros colocará la cúpula del edificio multiusos de Bastiagueiro, que se encuentra en construcción. Para realizar la operación será necesario una grúa especial con una capacidad de carga de 750 toneladas. 

La cúpula que cubrirá el edificio fue ensamblada en el interior del propio recinto con cimbras de acero. Ocupa una superficie de 1.450 metros cuadrados y mide 135 metros de perímetro y 41,5 metros de diámetro. 

Esta obra ya comienza a hacerse un hueco en el paisaje. El tambor de hormigón y cristal, que posteriormente será cubierto de vegetación para integrarla en el entorno, ofrece una potente visibilidad desde la avenida Che Guevara. 

Obras del multiusos de Bastiagueiro

El Presupuesto de Oleiros continúa creciendo y superará los 52 millones de euros en 2026

Más información

Será, prevén desde el Ayuntamiento, uno de los vértices de la vida cultural y económica de Oleiros. "Conciertos, competiciones deportivas, ferias, congresos… Múltiples maneras de presentar Bastiagueiro como centro de citas interesantes. Espectáculos, arte, reuniones, convenciones, convocatorias que conformarán escenarios diferentes, todos ellos llenos de interés no solo para la ciudadanía, sino también para los hoteles y la hostelería local", explica el Gobierno local, que dirige Ángel García Seoane. 

Un epicentro cultural situado a unos 20 minutos caminando de Perillo, desde Santa Cristina y desde Santa Cruz, "una equidistancia desde la que acercarse a alguna de sus múltiples salas para eventos o al espacio central, con un número de asientos variable y adaptable en función de la demanda". En palabras de su arquitecto, Fernando Martínez, “un edificio flexible, capaz de albergar distintos usos, donde cada apertura convierte el natural en escenario y el cotidiano en experiencia. Un recuerdo de que la arquitectura puede ser soporte, umbral y horizonte… Todo al mismo tiempo”.

Reportaje | El ‘zigurat’ de Bastiagueiro, por tiempo, hará honor a su nombre

Más información

Te puede interesar

Rapa das Bestas

La cantina del mercado de San Agustín organiza una venta solidaria de fotografías
Redacción
Ana Redondo acudirá a la Cámara Baja en los próximos días a dar explicaciones sobre Cometa

Igualdad ya investiga los fallos en las pulseras y también hará una auditoría externa
EFE
El ideal gallego

Renfe rechaza volver a las indemnizaciones de 15 minutos de retraso y tilda de "populista" la medida
EP
Exterior del Mercado Municipal de Betanzos

Barral explica cómo intentarán completar la ocupación el Mercado Municipal de Betanzos
Lucía Tenreiro