Oleiros colocará la cúpula del multiusos de Bastiagueiro en una espectacular operación con una grúa especial

Interior de la obra del multiusos de Bastiagueiro Cedida

El próximo lunes, 17 de noviembre, Oleiros colocará la cúpula del edificio multiusos de Bastiagueiro, que se encuentra en construcción. Para realizar la operación será necesario una grúa especial con una capacidad de carga de 750 toneladas.

La cúpula que cubrirá el edificio fue ensamblada en el interior del propio recinto con cimbras de acero. Ocupa una superficie de 1.450 metros cuadrados y mide 135 metros de perímetro y 41,5 metros de diámetro.

Esta obra ya comienza a hacerse un hueco en el paisaje. El tambor de hormigón y cristal, que posteriormente será cubierto de vegetación para integrarla en el entorno, ofrece una potente visibilidad desde la avenida Che Guevara.

Será, prevén desde el Ayuntamiento, uno de los vértices de la vida cultural y económica de Oleiros. "Conciertos, competiciones deportivas, ferias, congresos… Múltiples maneras de presentar Bastiagueiro como centro de citas interesantes. Espectáculos, arte, reuniones, convenciones, convocatorias que conformarán escenarios diferentes, todos ellos llenos de interés no solo para la ciudadanía, sino también para los hoteles y la hostelería local", explica el Gobierno local, que dirige Ángel García Seoane.

Un epicentro cultural situado a unos 20 minutos caminando de Perillo, desde Santa Cristina y desde Santa Cruz, "una equidistancia desde la que acercarse a alguna de sus múltiples salas para eventos o al espacio central, con un número de asientos variable y adaptable en función de la demanda". En palabras de su arquitecto, Fernando Martínez, “un edificio flexible, capaz de albergar distintos usos, donde cada apertura convierte el natural en escenario y el cotidiano en experiencia. Un recuerdo de que la arquitectura puede ser soporte, umbral y horizonte… Todo al mismo tiempo”.