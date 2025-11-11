Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Oleiros

Oleiros le hace la competencia a Bebeto con la Navidad

El municipio apuesta por una iluminación "elegante", atracciones y actividades 

Redacción
11/11/2025 13:52
Reno navideño en Oleiros

El Ayuntamiento de Oleiros, con el fin de festejar la Navidad, iluminará rotondas y distintos espacios públicos del municipio, además de organizar una programación de actividades lúdicas para las familias propia de esta época del año. 

La importancia que tienen todas las localidades, la dispersión poblacional y la variada morfología de las calles, plazas, núcleos, urbanizaciones y entornos, "hace económicamente desmedido iluminar calles al completo", explican desde el municipio. 

Por ello, el Ayuntamiento va a llevar a cabo una serie de actividades culturales y sociales con las que festejar la navidad, desde una pista de hielo hasta atracciones, pasando por talleres temáticos, conciertos de Navidad, juegos o la Cabalgata de Reyes. 

La rotonda de Os Regos será una de las que se ilumine en Navidad

García Seoane hará llegar el espíritu de la Navidad hasta la última rotonda de Oleiros

También contribuirán a ese ambiente festivo las distintas entidades vecinales que realizan actividades e iluminaciones de distintos espacios y elementos públicos. 

La Navidad empezará en Oleiros el día 28 de noviembre -el mismo día que en A Coruña Bebeto se encargará de encender el alumbrado navideño- con la apertura de la pista de hielo de la pista polideportiva de la II República en Perillo. 

Bebeto encenderá la Navidad en A Coruña el 28 de noviembre

Navidad en Oleiros

La primera semana del mes de diciembre se instalarán en la plaza Esther Pita, en Santa Cruz, atracciones de navidad a precios populares para todos los niños. Además de estos juegos, la Plaza Esther Pita acogerá múltiples talleres de artes plásticas relacionados con esta época del año, animación infantil y diversas actuaciones musicales durante todo el mes de diciembre.

