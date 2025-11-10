García Seoane hará llegar el espíritu de la Navidad hasta la última rotonda de Oleiros

La rotonda de Os Regos será una de las que se ilumine en Navidad CEDIDA

“Non quero que me confundan co alcalde de Vigo”, asegura el de Oleiros, Ángel García Seoane. Pues lo disimula bastante porque tiene previsto llevar el espíritu de la Navidad, encarnado en luminarias de formato variable, hasta la última rotonda del municipio. Y son tantas como treinta y dos. Fue allá por el 2023 cuando el regidor decidió darle la espalda a su vertiente ‘Ebenezer Scrooge’ y rendirse a la alegría y magia navideña con la instalación de adornos en las calles principales de los núcleos más urbanizados como son Perillo, Santa Cruz y A Rabadeira, en la capital del municipio.

El año pasado ya dio un paso más y se decidió por la instalación de alumbrado en la mayor parte de los edificios públicos municipales. Sin embargo, ahora está desatado.

“Sempre se me criticou porque era reacio a gastar cartos en iluminación. Aínda o son porque, o ter tantos núcleos, supoñía un gasto moi importante, pero teño que recoñecer que dabamos unha imaxen bastante pobre. Por iso imos facer algo novedoso que pasa por iluminar todas as rotondas do concello. E tamén os entornos das casas do pobo onde, como en Montrove, non hai rotondas”, señaló ayer Ángel García Seoane durante su habitual intervención radiofónica en la emisora local de la Cadena Cope.

Pista de hielo en Perillo

Otra novedad anunciada por el mandatario local es la instalación de un campamento navideño en la plaza Esther Pita de Santa Cruz con todo tipo de juegos de recreo para los más pequeños de la casa. Permanecerá, según él, todo el mes de diciembre hasta pasada la festividad de los Reyes Magos, en enero de 2026.

Asimismo, volverá como ‘El Almendro’ la pista de hielo que permanecerá instalada en la pista polideportiva de la avenida de la II República, de Perillo. Toda esta actuación supondrá un coste de alrededor 109.000 euros. Todo sea porque Oleiros no se muestre tan “pobre” como se lamentaba García Seoane.