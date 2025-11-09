Un ingrediente y mil opciones para saborearlo en la Feira do Mel de Perillo
Un único ingrediente pero cientos de visitantes, decenas de expositores e infinitas opciones para olerlo, sentirlo y saborearlo, y todo sin salir de Perillo. La Feira do Mel de Oleiros celebró su 35 edición convertida en una de las más atractivas de Galicia.
Las evidencias del éxito: aparcamientos completos y el movimiento alrededor de las instalaciones durante toda la mañana, con clientes desplazados desde toda la comarca de A Coruña.
Una convocatoria con la que Oleiros tiende la mano a los “numerosos apicultores e apicultoras que se achegaron” desde todo el territorio de la comunidad, especialmente de las montañas de Lugo y Ourense, para vender este alimento natural, a la manera tradicional, en sus tarros de cristal, o incorporada a cremas, licores o mascarillas, usos milenarios o más innovadores, del siglo XX.
Desde el Gobierno de Seoane indicaron que el sector “segue ameazado pola globalización debido ao comercio transnacional e á venda a baixos prezos, o que supón un hándicap para os meleiros” y, con esta cita, se intenta lo contrario: revertir esta situación, acercar la miel al consumidor más urbano y celebrar alrededor de un alimento sano, rico y saludable, con la animación musical de Semente Nova de Perillo y la Banda Municipal de Oleiros.
Además, asociaciones del municipio instalaron sus mostradores con café, dulces y otras elaboraciones caseras, así como ‘merchandising’ o participaciones de Lotería de Navidad.