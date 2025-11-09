Mi cuenta

Oleiros

Un ingrediente y mil opciones para saborearlo en la Feira do Mel de Perillo

Lucía Tenreiro
09/11/2025 20:09
La Feira do Mel de Perillo celebró con éxito su 35 edición en las pistas cubiertas de la avenida de la II República
Patricia G. Fraga

Un único ingrediente pero cientos de visitantes, decenas de expositores e infinitas opciones para olerlo, sentirlo y saborearlo, y todo sin salir de Perillo. La Feira do Mel de Oleiros celebró su 35 edición convertida en una de las más atractivas de Galicia. 

Las evidencias del éxito: aparcamientos completos y el movimiento alrededor de las instalaciones durante toda la mañana, con clientes desplazados desde toda la comarca de A Coruña

Una convocatoria con la que Oleiros tiende la mano a los “numerosos apicultores e apicultoras que se achegaron” desde todo el territorio de la comunidad, especialmente de las montañas de Lugo y Ourense, para vender este alimento natural, a la manera tradicional, en sus tarros de cristal, o incorporada a cremas, licores o mascarillas, usos milenarios o más innovadores, del siglo XX. 

Feira do Mel de Perillo

Desde el Gobierno de Seoane indicaron que el sector “segue ameazado pola globalización debido ao comercio transnacional e á venda a baixos prezos, o que supón un hándicap para os meleiros” y, con esta cita, se intenta lo contrario: revertir esta situación, acercar la miel al consumidor más urbano y celebrar alrededor de un alimento sano, rico y saludable, con la animación musical de Semente Nova de Perillo y la Banda Municipal de Oleiros

Además, asociaciones del municipio instalaron sus mostradores con café, dulces y otras elaboraciones caseras, así como ‘merchandising’ o participaciones de Lotería de Navidad.

Galería

Las imágenes de la 'XXXV Feira do Mel' de Oleiros

La pista polideportiva de Perillo acogió la exposición de todo tipo de productos apícolasVer más imágenes

