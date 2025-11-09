Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Oleiros

Un coche se estrella contra una gasolinera en Oleiros

Redacción
09/11/2025 15:23
Accidente de tráfico en Oleiros

Los Bomberos de Oleiros fueron alertados a las 11.53 horas de este domingo por el 112 y la Policía Local debido a un siniestro con presencia de material peligroso y posible existencia de personas atrapadas. El aviso informaba de una salida de vía en la gasolinera GALP, con un vehículo empotrado contra las jaulas de almacenamiento de bombonas de gas. 

Desplazada al lugar a dotación de guardia, se procedió al análisis de la situación, comprobando que en el interior del vehículo no se encontraba ninguna persona atrapada. Simultáneamente se realizaron mediciones con el explosímetro, resultando negativas a la presencia de gas butano. Como medida preventiva, se montó una línea de agua de seguridad y se colocaron dos extintores de espuma en las cercanías del siniestro. 

Accidente de tráfico en Oleiros

Asimismo, se procedió al corte del suministro eléctrico del vehículo accidentado mediante la desconexión de la batería y a la contención de los vertidos de hidrocarburos procedentes del mismo.

Una vez asegurada la zona de intervención, se realizaron los trabajos secundarios para devolver la normalidad a la zona. Finalizadas las tareas, se recogió el material empleado y se procedió al retorno al parque.

Accidente de tráfico en Oleiros

