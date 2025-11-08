Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

La X Festa da Centola de Lorbé se celebrará el sábado 22 de noviembre

Redacción
08/11/2025 20:03
Festa da Centola en Lorbé
Archivo El Ideal Gallego

La X Festa Gastronómica da Centola se celebrará el día 22 de noviembre en el Puerto de Lorbé. Es una de las citas más esperadas del otoño y no solo en el municipio oleirense, sino en todo el entorno de As Mariñas. 

El evento, que se desarrollará en una carpa instalada para la ocasión, comenzará a las 13.00 horas y, además de centollas, se servirán mejillones, y también habrá degustación "con calidade e orixe garantizada nos restaurantes", indican los organizadores, la Cofradía de Pescadores de Lorbé.

Te puede interesar

Una familia en la ruta de Xuxán

Los muertos de un barrio de A Coruña resisten al Halloween
Guillermo Parga
El ideal gallego

Caballero estalla contra la Xunta: "A la ciudad más importante del oeste de España se le niega una Facultad de Medicina"
EP
Un cliente posa junto a la propietaria con la portada de El Ideal

El épico centenario del bar más antiguo de A Coruña: los clientes achicaron agua dos horas y media
Guillermo Parga
Tres clientes brindan en una terraza en la que encontrar sitio resultó una odisea

Más de 500 curiosos abarrotan la inauguración del nuevo local de pinchos de la plaza de María Pita
Guillermo Parga