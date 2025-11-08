La X Festa da Centola de Lorbé se celebrará el sábado 22 de noviembre

Festa da Centola en Lorbé Archivo El Ideal Gallego

La X Festa Gastronómica da Centola se celebrará el día 22 de noviembre en el Puerto de Lorbé. Es una de las citas más esperadas del otoño y no solo en el municipio oleirense, sino en todo el entorno de As Mariñas.

El evento, que se desarrollará en una carpa instalada para la ocasión, comenzará a las 13.00 horas y, además de centollas, se servirán mejillones, y también habrá degustación "con calidade e orixe garantizada nos restaurantes", indican los organizadores, la Cofradía de Pescadores de Lorbé.