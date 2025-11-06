Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Roban al Ayuntamiento de Oleiros una bobina de cobre de dos toneladas en media hora

Fran Moar
Fran Moar
06/11/2025 14:34
Coche de la Guardia Civil delante del ayuntamiento de Oleiros
Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil delante de la casa consistorial oleirense
Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento de Oleiros fue víctima de un extraño robo que tuvo lugar en la localidad de Mera

Alrededor de las diez de la mañana de ayer, operarios municipales encargados de realizar mejoras en la red del alumbrado público transportaron hasta el lugar conocido como Chimenea de Herrero una bobina de cobre de dos toneladas y media de peso. 

Lo hicieron con la ayuda de una grúa. Una vez en la zona tuvieron que ausentarse para ir a la nave municipal, situada en el núcleo de Oleiros. 

La bajante robada de la iglesia, en el lateral que da a la calle Santiago

Roban las bajantes de la iglesia de Santiago por tercera vez en el último año

Más información

Según el propio alcalde, Ángel García Seoane, no tardaron en volver más de media hora, un tiempo que los autores del robo aprovecharon para hacerse con el pesado botín. 

El regidor considera que los responsables de este acto tenían que estar al tanto de lo que tenía previsto hacer el Ayuntamiento porque no es posible hacerse con la bobina sin ayuda de algún elemento mecánico de gran envergadura. 

Detenidas tres personas en Culleredo por la venta de 8 toneladas de cable de cobre robado

Más información

Seoane cifra el coste de la bobina en más de 6.000 euros y ya se interpuesto la pertinente denuncia en la Guardia Civil de Oleiros. 

Te puede interesar

José Luis Ábalos

El juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional investiga los pagos en efectivo en el PSOE
Agencias
El ideal gallego

Corte de agua en Arteixo
Redacción
Feijóo en el Congreso

El PP da la legislatura por agotada y exige elecciones inmediatas
Agencias
El presidente de JxCat, Carles Puigdemont (c), junto al secretario general, Jordi Turull (d), y la vicepresidenta, Míriam Nogueras (i), durante la reunión de la ejecutiva de JxCat

Junts presenta enmiendas a todas las leyes del Gobierno y bloquea la legislatura
Agencias