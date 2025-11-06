Roban al Ayuntamiento de Oleiros una bobina de cobre de dos toneladas en media hora

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil delante de la casa consistorial oleirense Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento de Oleiros fue víctima de un extraño robo que tuvo lugar en la localidad de Mera.

Alrededor de las diez de la mañana de ayer, operarios municipales encargados de realizar mejoras en la red del alumbrado público transportaron hasta el lugar conocido como Chimenea de Herrero una bobina de cobre de dos toneladas y media de peso.

Lo hicieron con la ayuda de una grúa. Una vez en la zona tuvieron que ausentarse para ir a la nave municipal, situada en el núcleo de Oleiros.

Según el propio alcalde, Ángel García Seoane, no tardaron en volver más de media hora, un tiempo que los autores del robo aprovecharon para hacerse con el pesado botín.

El regidor considera que los responsables de este acto tenían que estar al tanto de lo que tenía previsto hacer el Ayuntamiento porque no es posible hacerse con la bobina sin ayuda de algún elemento mecánico de gran envergadura.

Seoane cifra el coste de la bobina en más de 6.000 euros y ya se interpuesto la pertinente denuncia en la Guardia Civil de Oleiros.