Hasta cuatro coches implicados en un accidente en San Pedro de Nós

Imagen de la N-VI ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia informó este miércoles de una colisión múltiple en la N-VI, a la altura de San Pedro de Nós (Oleiros), con hasta cuatro coches implicados.

El suceso tuvo lugar a las 14.58 horas en el kilómetro 584 y fueron varios particulares los que alertaron a la central de emergencias de que había una conductora herida y de que el accidente estaba obstaculizando el tráfico, provocando retenciones.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Urxencias Médicas-061, Guardia Civil y mantenimiento de carreteras, confirmaron desde el 112 Galicia.