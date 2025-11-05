Oleiros
Hasta cuatro coches implicados en un accidente en San Pedro de Nós
El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia informó este miércoles de una colisión múltiple en la N-VI, a la altura de San Pedro de Nós (Oleiros), con hasta cuatro coches implicados.
El suceso tuvo lugar a las 14.58 horas en el kilómetro 584 y fueron varios particulares los que alertaron a la central de emergencias de que había una conductora herida y de que el accidente estaba obstaculizando el tráfico, provocando retenciones.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Urxencias Médicas-061, Guardia Civil y mantenimiento de carreteras, confirmaron desde el 112 Galicia.