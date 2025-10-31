Oleiros aprueba unos presupuestos que aumentan la inversión en un 10%

Imagen de archivo de un pleno de Oleiros

Con los votos favorables de Alternativa dos Veciños, la abstención del BNG y los votos en contra de PP y PSOE quedó aprobado por mayoría absoluta de la corporación el mayor presupuesto de la historia de Oleiros, que asciende a 52,4 millones de euros, casi un 10% más que lo del presente año.

Más de la mitad del dinero (un 58%) se destinan a bienes corrientes, servicios básicos y personal, y casi 20 la obras y servicios.

Obras que no se ven, como la tubería general para el abastecimiento de agua y otras muy visibles como el edificio multiusos de Bastiagueiro se encuentran entre estas inversiones.

También están la senda de Naval a Canide, la grada del campo de fútbol de Montrove, la infraestructura peatonal en Bartolomé de las Casas o la mejora del Pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz.

El incremento de transferencias de otras administraciones es importante debido a la reciente aprobación europea de fondos para diversas iniciativas, explican desde el Gobierno que dirige Ángel García Seoane, que señala que estos contribuyen a aumentar los fondos municipales, a los que también se suman los impuestos directos e indirectos (un tercio del total de ingresos).

Se estima además que no será preciso recurrir a financiaciones externas por las previsiones de incorporar los remanentes de tesorería una vez finalice el presente año.