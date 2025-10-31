La magia de Coca-Cola se instala en Oleiros: sus empleados se vuelcan con Aspronaga

El personal de Coca-Cola participó en un taller inclusivo en Oleiros Patricia G. Fraga

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) celebra hasta el miércoles 5 de noviembre, una nueva edición de su semana del voluntariado dentro de la que catorce voluntarios de A Coruña participaron ayer en un taller inclusivo con usuarios de Aspronaga, en Oleiros. De esta manera, apuesta por fomentar la inclusión y la participación activa, creando un espacio de interacción y aprendizaje mutuo.

Esta semana forma parte del programa de voluntariado corporativo ‘La magia de Coca-Cola’, que tiene el objetivo de involucrar a sus empleados como agentes de cambio social y ambiental y generar un impacto positivo en su entorno.

Coca-Cola ofrece un ciclo de conferencias sobre salud pública y bienestar para su plantilla Más información

En este sentido, gracias a esta iniciativa, que forma parte de la estrategia global de sostenibilidad de CCEP, This is Forward, todo su personal dispone de dos días laborables remunerados al año para contribuir a causas sociales y medioambientales.

“Tenemos el compromiso firme de generar impacto positivo, impulsar el desarrollo económico y contribuir a fortalecer la resiliencia en las comunidades en las que estamos”, explicó Javier Losada, gestor de comunicación de CCEP Iberia en Galicia.

El año pasado, más de 1.400 empleados de toda España desarrollaron más de 150 actividades de voluntariado.