Arde un coche en Mera

Bomberos de Oleiros sofocaron el fuego Cedida

Bomberos de Oleiros sofocan un incendio en un coche en Mera. El suceso ocurrió a las 14.10 en la calle Doctor Fleming. Desde el 112 Galicia alertaron a los servicios de emergencias del municipio de que había un vehículo ardiendo a la altura del número 17.

Hasta allí se desplazó de inmediato una dotación de bomberos, que se hace cargo de la extinción, empleando "agua en un inicio y espuma para la sofocación en segunda instancia", indican los bomberos oleirenses, que pudieron evitar que el fuego se propagase a otros coches y que aún permanecen en la vía a la espera de que retiren el vehículo incendiado para proceder a la limpieza de la vía, en los accesos a Mera.

Además de los bomberos, también intervino la Policía Local de Oleiros.