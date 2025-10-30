Sanciones para los responsables de los estragos en la casa de préstamo de la playa de Bastiagueiro

Casa de préstamo de Bastiagueiro David Balado González

Las casas de préstamo para actos festivos, reuniones familiares y fiestas de vecinos de Oleiros son un servicio que el Ayuntamiento pone a disposición de forma totalmente gratuita con el fin de que tengan un espacio totalmente acondicionado para el ocio y la convivencia. Actos vandálicos como los producidos este pasado fin de semana en la casa municipal de préstamo de la playa de Bastiagueiro no se pueden consentir, aseguran desde el ayuntamiento.

Las personas que solicitaron el uso de esta propiedad municipal tendrán que afrontar los gastos derivados de los importantes estragos causados en puertas, ventanas, etc... así como afrontar una sanción económica por no cumplir con las normas estipuladas.

“Algunas personas me decían que no se prestara más la casa, pero no estamos de acuerdo con eso. El Ayuntamiento va a seguir prestando la casa porque una inmensa mayoría de vecinos y vecinas son responsables y respetan las normas”, comentó el alcalde.

El Ayuntamiento tiene una amplia red de casas de préstamo por todo el municipio. Un importante patrimonio público para el uso y gozo de todas y todos los y las oleirenses. Cuidar, defender y preservar estos espacios es una responsabilidad colectiva.