Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Sanciones para los responsables de los estragos en la casa de préstamo de la playa de Bastiagueiro

Las personas que solicitaron el uso de esta propiedad municipal tendrán que afrontar los gastos

Redacción
30/10/2025 15:34
Casa de préstamo de Bastiagueiro
Casa de préstamo de Bastiagueiro
David Balado González

Las casas de préstamo para actos festivos, reuniones familiares y fiestas de vecinos de Oleiros son un servicio que el Ayuntamiento pone a disposición de forma totalmente gratuita con el fin de que tengan un espacio totalmente acondicionado para el ocio y la convivencia. Actos vandálicos como los producidos este pasado fin de semana en la casa municipal de préstamo de la playa de Bastiagueiro no se pueden consentir, aseguran desde el ayuntamiento.

Las personas que solicitaron el uso de esta propiedad municipal tendrán que afrontar los gastos derivados de los importantes estragos causados en puertas, ventanas, etc... así como afrontar una sanción económica por no cumplir con las normas estipuladas.

“Algunas personas me decían que no se prestara más la casa, pero no estamos de acuerdo con eso. El Ayuntamiento va a seguir prestando la casa porque una inmensa mayoría de vecinos y vecinas son responsables y respetan las normas”, comentó el alcalde.

El Ayuntamiento tiene una amplia red de casas de préstamo por todo el municipio. Un importante patrimonio público para el uso y gozo de todas y todos los y las oleirenses. Cuidar, defender y preservar estos espacios es una responsabilidad colectiva.

Te puede interesar

El ideal gallego

Arteixo unifica el modelo de gestión de los complejos de piscinas del núcleo de Arteixo y de Meicende
Redacción
El ideal gallego

El PP denuncia que "el escudo social municipal se resquebraja por los recortes de Inés Rey"
Redacción
La directiva y voluntarias de la AECC de Betanzos, con la alcaldesa, María Barral, y la edil Ángeles Veiga, hace unos días, delante de la casa consistorial, iluminada de rosa para conmemorar el Día del Cáncer de Mama

La Junta Local de la AECC celebra su cuestación anual coincidiendo con la Feira de Santos
Lucía Tenreiro
Pedro Sánchez, a la conclusión de su comparecencia en el Senado

Pedro Sánchez elude contestar con datos concretos en un tenso interrogatorio en la comisión Koldo del Senado
Agencias