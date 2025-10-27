Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Bomberos de Oleiros sofocan un incendio en el Burguer King de Perillo

Redacción
27/10/2025 14:30
En el incendio ardió una freidora industrial
En el incendio ardió una freidora industrial
Bomberos de Oleiros

Un incendio en el Burguer King de Perillo movilizó este mediodía a los bomberos del Servicio de Emergencias de Oleiros

Un aviso del CIAE 112 Galicia puso en alerta al servicio, que desplazó de inmediato una dotación de bomberos hasta la avenida das Mariñas.  

Una vez allí, comprobaron que el establecimiento ya había sido evacuado,  que estaba ardiendo una freidora industrial y las instalaciones inundadas de humo, por lo que procedieron a sofocar el incendio y, una vez extinguido, a realizar mediciones de temperatura y a la evacuación de humos con ventiladores. 

Tras realizar mediciones desde gases con con resultados negativos, se permitió el acceso al personal de la empresa, alrededor de las 13.20.

En el suceso intervino personal de bomberos y Policía Local de Oleiros. "Al punto también se acercaron los compañeros el parque comarcal de Arteixo, por si fuese necesario su apoyo, pero se retiraron sin llegar a intervenir, puesto que el incendio ya estaba sofocado", explican desde Oleiros.

Te puede interesar

El delegado del Gobierno en Galicia entrega la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal en memoria de José Esperante París

El Gobierno homenajea a José Esperante, 'Che de Pedro', símbolo de la lucha labriega contra la represión franquista
Redacción
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la entrega de los XXIV premios Autónomo del Año en Madrid

Feijóo critica el "espectáculo" de Sánchez con la DANA y pide respeto a las víctimas
Agencias
Presentación CoruñART

CoruñART repasará los últimos 25 años de políticas culturales de la ciudad con sus responsables
Redacción
Captura de vídeo de la Audiencia de Madrid en el juicio a Dilawar Hussain F.C

Confirman que el asesino de Morata de Tajuña era consciente del triple crimen
EFE