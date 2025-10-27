Bomberos de Oleiros sofocan un incendio en el Burguer King de Perillo

En el incendio ardió una freidora industrial Bomberos de Oleiros

Un incendio en el Burguer King de Perillo movilizó este mediodía a los bomberos del Servicio de Emergencias de Oleiros.

Un aviso del CIAE 112 Galicia puso en alerta al servicio, que desplazó de inmediato una dotación de bomberos hasta la avenida das Mariñas.

Una vez allí, comprobaron que el establecimiento ya había sido evacuado, que estaba ardiendo una freidora industrial y las instalaciones inundadas de humo, por lo que procedieron a sofocar el incendio y, una vez extinguido, a realizar mediciones de temperatura y a la evacuación de humos con ventiladores.

Tras realizar mediciones desde gases con con resultados negativos, se permitió el acceso al personal de la empresa, alrededor de las 13.20.

En el suceso intervino personal de bomberos y Policía Local de Oleiros. "Al punto también se acercaron los compañeros el parque comarcal de Arteixo, por si fuese necesario su apoyo, pero se retiraron sin llegar a intervenir, puesto que el incendio ya estaba sofocado", explican desde Oleiros.