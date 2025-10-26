Oleiros se viste de negro y se echa a la calle “por un ensino de calidade”

Los asistentes marcharon desde el parque Nelson Mandela hasta la rotonda de Sol y Mar, donde cortaron la N-VI German Barreiros

El ANPA del Valle Inclán de Perillo convocó una marcha en defensa de la “educación de calidade” a la que se sumaron decenas de ciudadanos y representantes municipales, entre el centro escolar y la N-VI.

Los asistentes, vestidos de negro y coreando consignas como “morte aos recortes, viva a educación”, caminaron desde el parque de Nelson Mandela hasta la rotonda del Sol y Mar, donde realizaron una sentada que obligó a cortar la circulación, regulada en todo momento por la Policía Local de Oleiros.

Allí, en la rotonda, explicaron que desde que empezó el curso y, sobre todo, desde que se determinó iniciar las movilizaciones, enviaron varios escritos para denunciar la escasez de “mestres” a la Xunta. “Sen resposta ata o día de hoxe”, expresaron las portavoces del ANPA del CEIP Valle Inclán de Perillo.

Los niños, que con sus indumentarias se adelantaron casi una semana a las celebraciones de Samaín, también marcharon hasta la carretera por uno de los carriles de la calle Arenal y, con el mismo compromiso y entusiasmo que los convocantes, reclamaron “máis medios e mellores servizos” para el Valle Inclán de Perillo.

El Ayuntamiento de Oleiros expresó abiertamente su “total apoio ás xustas reivindicacións das ANPA do municipio a respecto da consecución de mellores servizos educativos públicos, de calidade e inclusivos para todos os nenos e nenas”, indicaron, a través de un comunicado, desde el Gobierno de García Seoane.

Según los responsables municipales, la Xunta continúa sin resolver los contratiempos derivados de la escasez de profesorado detectado en el Valle Inclán y en otros centros de Oleiros. “Ata o momento, todas as reclamacións e demandas realizadas a diferentes instancias do Goberno autonómico non foron atendidas nin respondidas”, señaló hace solo unos días Seoane.