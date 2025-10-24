Oleiros pide al Ministerio acelerar la tramitación de la obra de la pasarela del Castillo de Santa Cruz

Pasarela del Castillo de Santa Cruz Cedida

El Ayuntamiento de Oleiros lleva reclamando desde hace más de dos años la necesidad de renovación de la pasarela de Santa Cruz. A pesar de que el Ministerio de Transición Ecológica aceptó las solicitudes del Ayuntamiento y está realizando los trámites previos a la obra, urge acelerar el proceso ante lo estado de deterioro de la pasarela, cada vez más visible.

En cumplimiento del compromiso alcanzado con el Gobierno municipal, el Gobierno central procedió a la contratación de la redacción del proyecto de construcción de una nueva pasarela de acceso al Castelo de Santa Cruz. Urge concluir el proyecto lo antes posible y contratar la obra lo antes posible, para la que se estima un coste de 1 millón de euros.

El Ayuntamiento había presentado un anteproyecto y diversos informes técnicos que avalaban la urgente necesidad de actuar por cuestiones de seguridad. El secretario de Estado de medio ambiente se había comprometido con el alcalde y con el concejal de Obras Públicas a realizar la obra y así lo está haciendo, aunque urge acelerar los plazos.

Millares de personas transitan durante todo el año por la pasarela para acceder al castillo, uno de los espacios públicos más destacados de Oleiros y uno de los grandes reclamos turísticos de Galicia.