La última alerta meteorológica deja un rosario de incidencias en Oleiros

Intervención de los servicios de emergencias de Oleiros Cedida

La última alerta meteorológica dejó un rosario de incidencias en Oleiros. Las intensas lluvias, que comenzaron en la tarde el martes, causaron inundaciones, desbordamientos y atascos en las alcantarillas, que obligaron a los servicios de emergencias a movilizarse de manera continuada entre las 18.30y las 22.30 en Perillo, Iñás, Nós y Liáns.

Además, la caída de una farola obligó a cortar el suministro por seguridad, y anoche, los bomberos se desplazaron hasta Santa Cruz para retirar una antena en la calle Garrucha y varios árboles, uno de ellos, de considerables dimensiones, en la calle de Salvador de Madariaga.