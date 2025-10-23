Mi cuenta

Oleiros

El Presupuesto de Oleiros continúa creciendo y superará los 52 millones de euros en 2026

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
23/10/2025 20:46
Obras del multiusos de Bastiagueiro
Obras del multiusos de Bastiagueiro
Archivo El Ideal Gallego

De 47,8 millones en 2025 a 52,2 en 2026. El Ayuntamiento de Oleiros ha convocado al entramado asociativo a un encuentro este viernes a las 20.00 horas para dar a conocer el Presupuesto de 2026. Unas cuentas que, por primera vez, superan los 50 millones de euros y que la corporación municipal analizará, para su aprobación inicial, la semana que viene, en la sesión ordinaria del día 30. 

“Imos explicar os orzamentos aos veciños, a onde van ir as inversións, cal será o mantenmento dos servizos, personal... unha explicación detallada de como se van distribuir estes cartos”, explicó el alcalde, Ángel García Seoane. 

En cuanto a inversiones, estas se elevan a casi 20 millones (19.744.588,10) al aumentar un 14%. De ellos, 6,4 corresponden al multiusos de Bastiagueiro

El capítulo de gastos también aumenta y el de personal se sitúa en 13.571.255,00 euros, mientras que el de gastos corrientes se incrementa casi un 10% hasta 17,11

En el apartado de ingresos destaca el incremento de las transferencias de capital, puesto que los 3,1 millones de euros que aporta la Unión Europea hacen que esta partida aumente un 250% respeto a 2025

En otro orden de cosas, el alcalde se refirió en las últimas horas a la situación de la canalización que da servicio a Oleiros y discurre por A Costa da Tapia. García Seoane explicó que el agua al municipio oleirense entra por A Pasaxe, que sería “a principal”; por una tubería que va por A Telva hasta Bergondo, que abastece el norte del municipio, y por A Tapia, que es la que nutre San Pedro de Nós.

 Las dos primeras por bombeo, pero esta última por gravedad, por lo que es menos costosa que, por indicar una, la que va de Perillo a Oleiros. “O bombeo que está na antiga Escola das Pedras ten un custo que ronda o medio millón de euros en enerxía eléctrica”, apostilló Seoane. 

En relación con las conducciones de A Costa da Tapia, desde O Paraugas, en el término municipal de Cambre, hasta O Seixal, en el límite con Oleiros, el alcalde señaló que “levábamos esperando desde marzo para iniciar as obras, por un importa de más de 300.000 euros, xa que tiña que informar a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural”

En este sentido, tras aplaudir que el municipio oleirense tiene la autorización, cuestionó qué sucedería si en estos meses se diese la circunstancia de tener de dar servicio a los vecinos de la manera inmediata, y sin poner actuar en A Costa da Tapia.

Oleiros admite que la obra del multiusos de Bastiagueiro no estará finalizada hasta 2026

