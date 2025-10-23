El Parque Rosalía Mera de Oleiros, elegido Mejor Jardín Gallego 2025

Parque Rosalía Mera en Oleiros Joaquín Barreiro Cajaraville

El municipio de Oleiros vuelve a estar de enhorabuena: el Parque Rosalía Mera, situado en Dorneda, ha sido galardonado con el Primer Premio en la 5ª edición de los Premios Xardín Galego 2025, un certamen de gran prestigio organizado por la Asociación Galega de Empresas de Xardinería (Agaexar).

El jurado, formado por reconocidos profesionales del ámbito de la jardinería ecológica y el paisajismo, destacó este espacio por su diseño innovador, su integración con el entorno natural y su fuerte compromiso con la sostenibilidad y la participación ciudadana.

El Parque Rosalía Mera, ubicado entre las calles do Mar y da Poza, se ha consolidado en poco tiempo como un pulmón verde lleno de vida que combina sostenibilidad, biodiversidad, aprendizaje, ocio y movilidad. Con una superficie de 19.908 metros cuadrados, este espacio público ha sido concebido para favorecer la convivencia intergeneracional, ofreciendo zonas accesibles y confortables para el paseo, el descanso, el deporte y la relación social.

El proyecto, impulsado sobre un terreno de titularidad privada destinado voluntariamente a uso público por su promotora, fue desarrollado por las empresas Orza Paisajismo, el Grupo Naturalista Hábitat y la cooperativa de economía social Trébore Jardinería, con la colaboración de empresas locales, artesanos, artistas y el Ayuntamiento de Oleiros.

El jurado del certamen destacó que el Parque Rosalía Mera es “un proyecto ejemplar por la integración de arte, técnica y sostenibilidad”, valorando especialmente su implicación social, la creación de hábitats naturales, el uso de especies autóctonas y materiales locales, así como su diseño resiliente y orientado al bienestar bioclimático.

Integrado por Jaume Alagarda Nacher, presidente de la Federación Española de Empresas de Jardinería (FEEJ); Francisco Marco Rubio, presidente de la Asociación Española de Jardinería Ecológica; Santiago Lamosa Quintero, doctor en Ingeniería Agrónoma y profesor de Paisajismo en la USC; y Álvaro-Fernando Roca Rodríguez, profesor de FP e ingeniero técnico agrícola, el tribunal subrayó también el valor educativo y comunitario del proyecto.

El Parque Rosalía Mera destaca por su configuración flexible y multifuncional, pensada para diferentes edades y necesidades, y por haber implicado activamente a la ciudadanía en su diseño y desarrollo. Se trata de una apuesta innovadora por la sostenibilidad urbana, que respeta los elementos naturales preexistentes y promueve el bienestar colectivo y la educación ambiental.