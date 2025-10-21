Un herido en Oleiros tras salirse de la AP-9 cuando viajaba hacia A Coruña

Accidente en la AP-9 en San Pedro de Nós DGT

La entrada a A Coruña por la AP-9 está convirtiéndose en una trampa en el inicio de esta semana. Si el lunes empezó con un accidente a la altura de Cecebre, este martes el suceso se produjo en el paso de la autopista por San Pedro de Nós, en Oleiros.

Fue a las 09.06 horas, cuando el servicio de emergencias del 112-Galicia recibió el aviso de que un coche se había salido de la vía a la altura del kilómetro 7,5 y había chocado contra la mediana de la AP-9. El vehículo quedó justo en el medio de los dos carriles de circulación, lo que provocó retenciones durante casi una hora, sobre todo porque era el momento en el que estaban entrando numerosas personas camino del trabajo o de los colegios hacia A Coruña.

Retención por el accidente AP-9 a la altura de San Pedro de Nós DGT

Retenciones para llegar a A Coruña por el accidente de una furgoneta en la AP-9 Más información

El accidente, según el 112, se saldó con una persona herida, que fue trasladada al Chuac coruñés. En el dispositivo también participaron los Bomberos de Betanzos, la Policía Local de Oleiros y la Guardia Civil de Tráfico.