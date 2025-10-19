Ni el Megatrix ni el Xabarín: este es el club que triunfa en el área coruñesa

La Parisina se encuentra en la calle Etiopía de Perillo PATRICIA G. FRAGA

La Parisina es una cafetería que Beatriz Táboas puso en marcha hace una década en la calle Etiopía de Perillo (Oleiros) y que en los últimos años, con la incorporación de su hija, Sofía Fernández, ha alcanzado una importante fama con sus desayunos, brunch y repostería personalizada. Su última invención es un club que triunfa más que el Megatrix, el Disney o el Xabarín: un club de brunch que combina la gastronomía con el arte a través de la acuarela.

“Empezamos en agosto, aunque llevábamos pensándolo desde hace mucho. Alicia Pacheco –en Instagram @alo__ilustraciones– era clienta habitual y yo cotilleaba sus trabajos y me encantaba. Al final, como las dos somos muy creativas, surgieron colaboraciones y una de ellas fue este club, donde los comensales pueden pintar una ilustración durante el brunch. No hace falta tener experiencia, ella aporta pequeñas nociones básicas y al final casi todos se van sorprendidos y encantados de lo que han logrado pintar”, explica Sofía Fernández.

La decoración es uno de los alicientes de estos brunch, que pretenden “ofrecer una experiencia única”. Se trata, indican sus promotoras, “de compartir tiempo de calidad”: “No queremos que sea un taller al uso, que la gente venga y se vaya a casa como estaba. Queremos que quieran volver, que se cree una comunidad”, dice Fernández, que añade que también organizan esta modalidad de degustación y acuarela para grupos privados e incluso para empresas.

Para diciembre plantean “la madre de todos los eventos”, un brunch 100% navideño donde “al entrar vas a creer que estás en Narnia”, señala la repostera. Desde la comida y la bebida hasta el menaje, la decoración y la ilustración que se pintará, todo girará en torno a la Navidad: “Va a ser totalmente diferente a lo hecho hasta ahora y creo que no hay nada igual en el entorno. Además, no habrá otro brunch como este hasta diciembre de 2026, o sea que animo a los amantes de la Navidad a acudir”, apremia Fernández.

Un negocio familiar

“Mi madre lo es todo en La Parisina. Es la que creó todo, la cara visible y a quien le cuentan su vida los clientes. Yo le he dado promoción al negocio en redes y me encargo de estar detrás, con los desayunos y las tartas, pero ella es el pilar del local”, dice Fernández, que destaca la importancia de la familia en este local, donde también trabaja su hermana Andrea.

Los interesados en unirse al club de brunch o consultar las fechas de celebración de los eventos pueden hacerlo a través del correo brunchclub.team@hotmail.com o a través del perfil de Instagram del establecimiento, @laparisina00