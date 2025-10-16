Naturgy anuncia cortes de luz en varias calles de Oleiros los días 21, 23 e 24 de outubro

Los vecinos de Perillo denuncian los reiterados cortes de suministro eléctrico que están sufriendo a lo largo de los últimos días Archivo El Ideal Gallego

La empresa Naturgy ha informado al Concello de Oleiros que durante las madrugadas de los días 21, 23 y 24 de octubre se realizarán cortes de luz programados para llevar a cabo trabajos de mantenimiento y mejora de la red eléctrica. Estas actuaciones buscan garantizar un suministro más eficiente en las zonas afectadas.

Los cortes afectarán a las siguientes calles y horarios:

21 de octubre (03:00 a 05:00 horas) – Zona Beiramar: calle Ánade Real y calle Cormorán.

23 de octubre (00:00 a 03:00 horas) – Zona Perillo: calle de la Ribeira y calle del Inglés.

(03:00 a 05:00 horas) – Zona Perillo: calle Corredoira das Viñas.

24 de octubre (02:00 a 04:00 horas) – Zona Mera: calle Cividanes.

Desde el Concello de Oleiros agradecen la comprensión y colaboración de la vecindad ante estas interrupciones temporales y piden disculpas por las molestias ocasionadas. Para cualquier consulta, pueden contactar directamente con Naturgy en el teléfono 900 333 999.